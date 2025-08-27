Data actualizării: | Data publicării:

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat

Autor: Irina Constantin | Categorie: Lifestyle
Este o veste neașteptată în showbiz. Căsnicia dintre Andi Moisescu și Olivia Steer s-ar fi încheiat după 22 de ani. 

Ultimele informații din presa mondenă vin să arate că s-a încheiat căsnicia de 22 de ani dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Se știa despre cei doi că formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. 

Se pare că Andi Moisescu nu mai poartă verigheta și-și vede copiii rar, urmând să fie stabilit un program. 

Cei doi erau căsătoriți de 22 de ani și au împreună doi băieți. Conform informațiilor, au divorțat de câteva luni, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Întrebat despre despărțire, Andi Moisescu a evitat să dea un răspuns, pentru un reporter Cancan. I-ar fi spus să vadă întâi grila de toamnă a ProTV și apoi îi va spune, amuzându-se, pare-se, de subiect. 

Dacă în trecut Andi Moisescu vorbea despre relația sa cu Olivia destul de des, acum se pare că ar vorbi despre familie ca un întreg, nereferindu-se la soția sa (sau fosta soție), ci doar la copii, pe care ar fi afirmat că-i vede destul de rar. 

