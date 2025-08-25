Data actualizării: | Data publicării:

Dan Negru, critici dure despre Festivalul Mamaia: ”În anii ’80 / ’90 era Untold sau Beach Please de azi”

Autor: Andrei Itu
Foto: Facebook Dan Negru
Foto: Facebook Dan Negru

Dan Negru a vorbit despre starea muzicii ușoare românești, dar și a Festivalului Mamaia.

Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, Dan Negru a vorbit și despre scăderea dramatică a audiențelor:

"În anii ’80 / ‘90 Mamaia, festivalul, era Untold sau Beach Please de azi. Se ține iar. Muzică bună, artiști valoroși, dar fenomenul muzicii ușoare dispare. Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!

M-am uitat și la audiențe: TVR2 n-a fost ieri în primele 20 televiziuni ca medie pe zi, programe de la Disney Junior sau Diva au fost mai urmărite. Nu există nici în social media, nici în streaming.

Teatrul de Vară Mamaia, locul unde se ținea festivalul, e și el o ruină. Dar ruinele se repară mai ușor decât spiritul", a scris Dan Negru.

Dan Negru și-a amintit și de vremurile în care festivalul era un adevărat fenomen național

"N-a fost mereu așa. Țin minte când am prezentat Mamaia, demult, am depășit în audiențe un amical Dinamo–Real Madrid. Titus Munteanu era producător. Astăzi, nici Titus nu mai e, nici Real nu mai vine în România și nici Mamaia nu mai contează.

Dintr-un fenomen național, festivalul a devenit un spectacol local pentru turiști. Este o lecție de marketing despre cum poți să distrugi un brand național!

Mamaia e strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești. E codul roșu!

Pentru că Mamaia nu e un „morman de fiare vechi”, cum se spune, ci un brand cultural lăsat să se degradeze. Încă mai poate fi salvat, doar dacă învățăm că fără respect, promovare, strategie, oameni implicați un fenomen național poate să devină o ruină!

Între timp, francezii au legea Toubon, care protejează limba și muzica lor, „chanson française”. Italienii au Sanremo – un fenomen național.

Nu există eșecuri, ci doar lecții de învățat. Încă mai e timp să salvăm muzica ușoară!

RAI publică anual raportul Festivalului Sanremo. Aștept și raportul televiziunii publice românești despre Festivalul Mamaia

Cel mai recent San Remo a arătat așa:

73% audiență medie (Mamaia: puțin peste 1% pe publicul 18–54)

65 milioane € venituri din publicitate

750.000 de device-uri conectate zilnic pe RAI Play 

TikTok Sanremo: +270%, Facebook: +340%

1,4 miliarde de vizualizări cu SanRemo

4 milioane de ore vizionate on-demand

Salvați muzica ușoară! E cod roșu! Pentru că singura greșeală adevărată e cea din care nu înveți nimic", a scris Dan Negru pe o rețea socială.

