€ 5.0916
|
$ 4.3652
|
 
Data actualizării: 18:24 07 Oct 2025 | Data publicării: 18:24 07 Oct 2025

Carmen Grebenișan a devenit mamă! Primele imagini cu băiețelul ei și numele surpriză dezvăluit
Autor: Alexandra Curtache

SnapInsta.to_561284123_18528682108036221_7737891300397125537_n Foto: Instagram
 

Carmen Grebenișan a împărtășit primele poze cu băiețelul ei, după ce a devenit mamă pentru prima dată pe 5 octombrie.

Carmen Grebenișan, una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din România, a publicat pe Instagram primele fotografii cu băiețelul ei, la doar două zile după naștere.

„Welcome home, Kadri V. 05.10.2025, 16:43”, a fost mesajul care a însoțit imaginile în care apare alături de fiul său și de partenerul său.

În fotografii, cei trei radiază de fericire, iar emoțiile proaspetei mămici sunt vizibile în fiecare detaliu. Numele ales, Kadri, este unul rar întâlnit în România, dar Carmen a declarat încă de la început că vrea un nume cu adevărat special pentru primul ei copil.

Numele Kadri are semnificații diferite în funcție de originea sa: poate însemna „pur”, „nobil” în turcă/stoniană, „puternic” și „destin” în limba arabă și respect„ sau „valoare" în persană. În unele culturi, este un nume feminin, în timp ce în altele, este un nume masculin.

Alina Ceușan, alături de Carmen în momentele speciale

Prietenia strânsă dintre Carmen și Alina Ceușan a ieșit în evidență încă o dată, influencerița a ajuns de urgență la Constanța pentru a-i fi alături încă de vineri. Emoțiile celor două sunt vizibile și prin gesturile simbolice.

„Inima mea este plină de bucurie pentru tine, este un capitol cu totul nou, unul care schimbă totul în cel mai frumos mod cu putință. Nimic nu te pregătește cu adevărat pentru acea iubire… și știi ce, nici nu trebuie, pentru că totul este deja clar - vă aveți unul pe celălalt”, a scris Alina pe rețelele sociale.

Gestul simbolic al crizantemelor albe

Alina i-a oferit un buchet de crizanteme albe, explicând alegerea printr-un mesaj emoționant: „Am ales astăzi pentru tine aceste crizanteme albe de la piață pentru că mi s-a părut că reprezintă ideea de toamnă… și sunt adesea numite simplu «mums» (mame) – poetic, pentru că devii mamă pentru prima dată”.

Gestul simbolic subliniază importanța sprijinului prietenilor apropiați în perioada nașterii și arată cât de profundă este legătura dintre cele două influencerițe.

Mesaje emoționante pentru băiețelul ei

Carmen a transmis un mesaj pline de emoție, înainte de a veni bebelușul pe lume: „Așteptarea asta e ca un val mare pe care știm că urmează să îl încalecăm… La final, la mal, ne așteaptă băiețelul nostru”.

Prin aceste postări, influencerița a reușit să împărtășească cu fanii fiecare moment special, de la travaliu la primele momente de întâlnire cu fiul său.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

carmen grebenisan
bebelus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat acum 21 minute
Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor
Publicat acum 27 minute
Exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25: Rezerviștii din București și Ilfov, convocați
Publicat acum 27 minute
Cazul Alina Bica, amânat de Înalta Curte, la scurt timp după ce Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare
Publicat acum 40 minute
Cazul Nord Stream: Donald Tusk nu dorește ca Volodimir Z. să fie predat Germaniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close