Carmen Grebenișan a devenit mamă! Primele imagini cu băiețelul ei și numele surpriză dezvăluit

Carmen Grebenișan, una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din România, a publicat pe Instagram primele fotografii cu băiețelul ei, la doar două zile după naștere.

„Welcome home, Kadri V. 05.10.2025, 16:43”, a fost mesajul care a însoțit imaginile în care apare alături de fiul său și de partenerul său.

În fotografii, cei trei radiază de fericire, iar emoțiile proaspetei mămici sunt vizibile în fiecare detaliu. Numele ales, Kadri, este unul rar întâlnit în România, dar Carmen a declarat încă de la început că vrea un nume cu adevărat special pentru primul ei copil.

Numele Kadri are semnificații diferite în funcție de originea sa: poate însemna „pur”, „nobil” în turcă/stoniană, „puternic” și „destin” în limba arabă și respect„ sau „valoare" în persană. În unele culturi, este un nume feminin, în timp ce în altele, este un nume masculin.

Alina Ceușan , alături de Carmen în momentele speciale

Prietenia strânsă dintre Carmen și Alina Ceușan a ieșit în evidență încă o dată, influencerița a ajuns de urgență la Constanța pentru a-i fi alături încă de vineri. Emoțiile celor două sunt vizibile și prin gesturile simbolice.

„Inima mea este plină de bucurie pentru tine, este un capitol cu totul nou, unul care schimbă totul în cel mai frumos mod cu putință. Nimic nu te pregătește cu adevărat pentru acea iubire… și știi ce, nici nu trebuie, pentru că totul este deja clar - vă aveți unul pe celălalt”, a scris Alina pe rețelele sociale.

Gestul simbolic al crizantemelor albe

Alina i-a oferit un buchet de crizanteme albe, explicând alegerea printr-un mesaj emoționant: „Am ales astăzi pentru tine aceste crizanteme albe de la piață pentru că mi s-a părut că reprezintă ideea de toamnă… și sunt adesea numite simplu «mums» (mame) – poetic, pentru că devii mamă pentru prima dată”.

Gestul simbolic subliniază importanța sprijinului prietenilor apropiați în perioada nașterii și arată cât de profundă este legătura dintre cele două influencerițe.

Mesaje emoționante pentru băiețelul ei

Carmen a transmis un mesaj pline de emoție, înainte de a veni bebelușul pe lume: „Așteptarea asta e ca un val mare pe care știm că urmează să îl încalecăm… La final, la mal, ne așteaptă băiețelul nostru”.

Prin aceste postări, influencerița a reușit să împărtășească cu fanii fiecare moment special, de la travaliu la primele momente de întâlnire cu fiul său.