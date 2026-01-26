„Bătălia generațiilor”, pe TikTok: Mihai Găinușă și fiica sa compară lumea Generației X cu cea a Generației Z

Mihai Găinușă a lansat pe TikTok o provocare inedită alături de fiica sa, Eva, într-o „bătălie a generațiilor” care pune față în față Generația X (născuți între 1965 și 1980) și Generația Z (născuți între 1997 și 2012).

Cu umor și nostalgie, cei doi au comparat reperele definitorii ale copilăriei și tinereții fiecărei generații: de la restaurante și festivaluri, până la vacanțe, shopping și mașinile visate.

Restaurantele „de lux”, atunci și acum

Pentru Mihai Găinușă, reprezentant al Generației X, ieșirile „de fițe” însemnau restaurantele de pe litoral, precum Amfiteatrul Belvedere și Panoramic din Olimp.

Eva, vocea Generației Z, mută luxul în Capitală, la Casa di David, unul dintre restaurantele apreciate de tineri.

Festivalul care definește fiecare generație

Generația X asociază distracția cu festivaluri emblematice precum Cerbul de Aur, un reper cultural al anilor ’70–’90.

Pentru Generația Z, festivalul momentului este „Beach, Please!”, simbol al noii culturi muzicale și al social media.

Shopping: de la piață la mall

Diferențele devin evidente și când vine vorba de cumpărături.

Mihai Găinușă își amintește de Piața Moghioroș, un loc central pentru shoppingul de zi cu zi al Generației X.

Eva indică Mall Băneasa drept spațiul preferat al Generației Z.

Cumpărăturile zilnice

Pentru Generația X, aprozarul era punctul principal de aprovizionare.

Generația Z preferă lanțurile moderne, precum Mega Image sau Carrefour.

Vacanțele: simplitate vs exotism

Vacanțele copilăriei pentru Generația X însemnau, de cele mai multe ori, mersul „la țară, la bunici”.

Generația Z visează mai departe: Bora Bora, Maldive sau city break-uri la Paris.

Filmele

Mihai Găinușă amintește de Cinema Favorit, un simbol al ieșirilor la film din trecut. Cineva chiar își amintește în comentarii că un bilet era doar 6 lei.

Eva reprezintă prezentul digital: Netflix, Disney+ și HBO Max sunt principalele „săli de cinema” ale Generației Z.

Mașina visurilor

În tinerețea Generației X, visul auto purta numele de Dacia 3000.

Pentru Generația Z, standardele s-au schimbat radical: Tesla Cybertruck este mașina dorită.

De unde îți cumpărai haine

Generația X își lua hainele de la Romarta Copiilor, un reper al comerțului românesc de dinainte de 1989.

Generația Z alege branduri internaționale, precum Zara.

Provocarea lansată de Mihai Găinușă și fiica sa a strâns reacții și comentarii pe TikTok, mulți utilizatori regăsindu-se în comparațiile dintre cele două generații. „Bătălia generațiilor” se dovedește, mai degrabă, un exercițiu de nostalgie și dialog între lumi diferite, dar legate de aceeași familie.