Data publicării: 21:44 15 Oct 2025

Cum a caracterizat Kim Kardashian co-parentingul cu Kanye West
Autor: Iulia Horovei

Kim Kardashian Sursa foto: Captură de ecran Kim Kardashian, X
 

Kim Kardashian a vorbit sincer despre provocările co-parentingului cu fostul ei soț, Kanye West.

Co-parentingul cu Kanye West nu e deloc simplu, recunoaște Kim Kardashian. Vedeta americană a discutat despre această experiență în cel mai recent episod al podcastului „Call Her Daddy”, alături de Alex Cooper, potrivit NBCNews. Ea a explicat cum gestionează relația cu tatăl copiilor ei și cum îi protejează.

Kardashian și Kanye West, căsătoriți între 2014 și 2022, au împreună patru copii: North, în vârstă de 12 ani, Saint, de 9 ani, Chicago, în vârstă de 7 ani, și Psalm, care are 6 ani.

„Ce înseamnă să faci co-parenting cu Kanye West?”, a fost întrebată Kim Kardashian.

„Nu e ușor, dar eu cresc copiii full-time. Ei locuiesc cu mine și încurajez o relație sănătoasă și grozavă între copiii mei și tatăl lor, și cred că și el știe asta. Întotdeauna încerc să fac asta, dar îi și protejez când e cazul. Și se întâmplă în valuri și faze - și e mult de muncă”, a spus ea.

Când și-au mai văzut copiii tatăl

Kardashian a discutat și despre momentul în care copiii au interacționat ultima dată cu tatăl lor: „Ori de câte ori sună să-i vadă și cere”, a spus Kardashian.

„Probabil că au trecut câteva luni de când am mai auzit ceva de la el. Ei au știut întotdeauna că el are o viață ocupată, călătorind și fiind mereu în turneu, și că trăiește în diferite țări și îi place să trăiască în mai multe locuri. Ne descurcăm foarte bine”, a adăugat ea.

Cum răspunde Kim acuzațiilor lui Kanye

Rapperul a acuzat-o în trecut pe Kim pe rețelele de socializare că nu îl lasă să-și vadă copiii, ceea ce ea a negat.

„Uite, nu e ușor să faci co-parenting. Cred că un lucru care mă deranjează este că există această narațiune că eu îi țin pe copii departe de el. Niciodată nu am făcut asta”, a mai spus ea. 

„Este mai mult doar o narațiune. Totul e în regulă și noi ne trăim viața, iar apoi mă trezesc cu toate aceste tweet-uri despre cum am răpit copiii”, a adăugat Kardashian.

Kim a mai spus că fostul său soț a locuit în Arabia Saudită, Italia și Japonia și că „niciodată nu i-a împiedicat pe copii să-l viziteze”.

După divorțul oficializat în 2022, Kim Kardashian și Kanye West au traversat mai multe momente dificile, presărate cu diverse conflicte care au ținut prima pagină a ziarelor.

