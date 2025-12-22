Cântăreața Olivia Rodrigo și actorul Louis Partridge s-au despărțit după doi ani de relație

Olivia Rogrigo, cunoscută pentru celebra piesă „Driver's License” a apărut fericită în fotografii, dar se pare că a izbucnit în lacrimi la petrecerea lui Lily Allen de la Stringfellows din Londra, a relatat The Sun.

„Formau un cuplu atât de frumos, încât cei care îi cunoșteau au fost șocați când au aflat vestea. Nu au fost câteva săptămâni ușoare pentru ei și au decis că este mai bine să se despartă pentru moment. Olivia a fost la petrecerea lui Lily și era emoționată când vorbea despre asta. Prietenii ei s-au strâns în jurul ei, dar a fost destul de greu. Este foarte tristă în acest moment”, spune o apropiată a artistei conform presei străine.

Partridge a declarat anterior presei, în timp ce promova rolul său din serialul Netflix House of Guinness, că el și Olivia erau „foarte fericiți” împreună.

El a spus că nu are nicio problemă să fie uneori în umbra ei și glumește spunându-și „Domnul Olivia Rodrigo!”.

De asemenea, a declarat pentru Variety: „Pot să mă descurc cu asta”.

Fanii baladelor triste ar putea avea un an bun

Această despărțire dureroasă vine după un an decisiv pentru cariera Oliviei, care tocmai în această vară a fost cap de afiș la Glastonbury și British Summer Time în Londra.

Vestea bună pentru fani este că această despărțire ar putea fi un bun combustibil pentru un nou album, întrucât ea se află pe locul al doilea după Taylor Swift când vine vorba de balade despre despărțiri.

Single-ul de debut al Oliviei, Drivers License, lansat în 2021, a făcut-o pe muziciană cunoscută.

Single-ul principal de pe ultimul ei album, Guts, Vampire, pare a fi tot despre un fost iubit toxic și epuizant din punct de vedere mental.

Discutând anterior despre compozițiile sale, ea a spus: „Uneori, a fi îndrăgostit de o persoană care nu te iubește în același mod poate fi umilitor”.