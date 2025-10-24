€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 09:00 24 Oct 2025 | Data publicării: 09:00 24 Oct 2025

Sean Diddy, clipe de coșmar în închisoarea din New York: ”Data viitoare n-o să mai ai noroc”
Autor: Andrei Itu

crima-socanta-injunghiata_19427100 Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
 

Sean ”Diddy” Combs a fost amenințat de un coleg de celulă, fiind la un pas de a-l ucide.

Potrivit declarațiilor făcute de Charlucci Finney, prieten apropiat al lui Diddy, un deținut înarmat cu o lamă improvizată ar fi fost la un pas să-l omoare pe artistul în vârstă de 55 de ani, în închisoarea din New York.

Finney susține că incidentul s-a petrecut în Metropolitan Detention Center din Brooklyn, una dintre cele mai violente instituții de detenție din Statele Unite, iar Diddy ar fi scăpat la limită dintr-o situație care i-ar fi putut fi fatală.

 ”Data viitoare n-o să mai ai noroc”

”Dacă tipul ăsta ar fi vrut să-i facă rău, Sean ar fi fost vătămat. Ar fi fost nevoie doar de o secundă să-i taie gâtul cu o armă și să-l omoare,” le-a spus el publicației Daily Mail, potrivit Metro.

”Probabil a fost un mod de a spune: ”Data viitoare n-o să mai ai noroc”. Totul e intimidare. Dar cu Sean nu va funcționa. Sean e din Harlem.”, a spus Finney.

Sean Diddy, condamnat pentru trafic sexual

Atacul survine după ce Diddy Combs a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare în urma procesului său pentru trafic sexual.

Charlucci Finney a spus despre prietenul său de 55 de ani că este ”indestructibil” și l-a descris ca pe un om prietenos, protector, tată, frate și cel mai bun prieten. ”Sunt sigur că va face tot ce trebuie pentru a rămâne Sean Combs când va ieși”, a mai spus el.

Amintim că Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la patru ani și două luni ani de închisoare.

Fondatorul Bad Boy Records se află în închisoarea din Brooklyn din septembrie 2024, după ce a fost arestat pentru trafic sexual, implicare în grupuri infracționale și prostituție.

Vezi și - Nicolas Sarkozy amenințat cu moartea în închisoare - Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sean diddy
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Dan Negru: Se tot vorbește despre gaze după nenorocirea din Rahova, dar nu mai știm nimic despre Sărmășel
Publicat acum 19 minute
Franța vrea să taxeze drastic companiile americane pentru a salva bugetul. Trump amenință cu măsuri agresive de represalii
Publicat acum 28 minute
Sean Diddy, clipe de coșmar în închisoarea din New York: ”Data viitoare n-o să mai ai noroc”
Publicat acum 58 minute
Europa, hotărâtă să pună capăt schimbării orei. Semnal de la Bruxelles: "Ne enervează și chiar ne dăunează"
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Horoscop 24 octombrie 2025. Discuții stresante cu prietenii pentru o zodie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat pe 22 Oct 2025
Baraj început acum 40 de ani, blocat din nou! România ține o investiție strategică „pe loc”, la 90% realizare
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close