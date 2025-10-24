Sean Diddy, clipe de coșmar în închisoarea din New York: ”Data viitoare n-o să mai ai noroc”

Potrivit declarațiilor făcute de Charlucci Finney, prieten apropiat al lui Diddy, un deținut înarmat cu o lamă improvizată ar fi fost la un pas să-l omoare pe artistul în vârstă de 55 de ani, în închisoarea din New York.

Finney susține că incidentul s-a petrecut în Metropolitan Detention Center din Brooklyn, una dintre cele mai violente instituții de detenție din Statele Unite, iar Diddy ar fi scăpat la limită dintr-o situație care i-ar fi putut fi fatală.

”Data viitoare n-o să mai ai noroc”

”Dacă tipul ăsta ar fi vrut să-i facă rău, Sean ar fi fost vătămat. Ar fi fost nevoie doar de o secundă să-i taie gâtul cu o armă și să-l omoare,” le-a spus el publicației Daily Mail, potrivit Metro.

”Probabil a fost un mod de a spune: ”Data viitoare n-o să mai ai noroc”. Totul e intimidare. Dar cu Sean nu va funcționa. Sean e din Harlem.”, a spus Finney.

Sean Diddy, condamnat pentru trafic sexual

Atacul survine după ce Diddy Combs a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare în urma procesului său pentru trafic sexual.

Charlucci Finney a spus despre prietenul său de 55 de ani că este ”indestructibil” și l-a descris ca pe un om prietenos, protector, tată, frate și cel mai bun prieten. ”Sunt sigur că va face tot ce trebuie pentru a rămâne Sean Combs când va ieși”, a mai spus el.

Amintim că Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la patru ani și două luni ani de închisoare.

Fondatorul Bad Boy Records se află în închisoarea din Brooklyn din septembrie 2024, după ce a fost arestat pentru trafic sexual, implicare în grupuri infracționale și prostituție.

