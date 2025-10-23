Nicolas Sarkozy amenințat cu moartea în închisoare - Video

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani. Acum, el a fost ținta unor amenințări cu moartea în închisoare, la mai puțin de o zi după ce a fost încarcerat pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani.

Un clip distribuit în mediul online, care pare să fi fost filmat de un deținut, indică amenințări verbale la sosirea lui Nicolas Sarkozy la închisoarea La Sante din Paris.

Trei deținuți interogați

Conform Reuters, parchetul din Paris a fost alertat privind înregistrarea video. Trei deținuți au fost interogați în cadrul anchetei. Două telefoane mobile au fost confiscate în cadrul unei percheziții la închisoare, scrie Sky News.

VIDEO

C’était donc ça, mettre Nicolas Sarkozy en prison ?



Pour que l’ex-Président se fasse harceler, insulter et menacer de mort par des racailles fières de se filmer avec leur téléphone interdit depuis leur cellule ?



Qu’on garde des places de prison pour les agresseurs de flics ???????? ! pic.twitter.com/XC4laM8EYD — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 21, 2025

Nicolas Sarkozy a condus Franța între 2007 și 2012. El a fost închis marți, după ce a fost condamnat pentru conspirație privind strângerea de fonduri pentru campanie din Libia.

Amenințările au apărut după ce s-a anunțat că lui Sarkozy i se vor desemna permanent doi ofițeri de poliție ca gărzi de corp, staționați în celule din proximitate pe toată durata șederii sale în închisoare, cu scopul de a se asigura că nu vor fi incidente la adresa sa.

Avocații speră să îl elibereze pe Sarkozy până la Crăciun

Avocații lui Sarkozy au înaintat o cerere de eliberare anticipată, în așteptarea procesului său în apel, și au spus că se așteaptă ca această solicitare să fie revizuită în aproximativ o lună. Mai mult, avocații au declarat că speră să-l elibereze anticipat până la Crăciun.