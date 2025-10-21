Pe cine a vizitat Sarkozy înainte de încarcerare. Condiții speciale de închisoare pentru fostul președinte/ FOTO-VIDEO

Fostul președinte Nicolas Sarkozy, încarcerat astăzi la închisoarea Santé din Paris, a fost primit, vineri, de șeful statului, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.

Întâlnire cu Macron la Élysée

Președintele francez a declarat că era „normal la nivel uman” să-l primească pe predecesorul său, înainte de încarcerarea acestuia, reiterând în același timp că este și gardianul „independenței” sistemului judiciar.

„Întotdeauna am făcut declarații publice foarte clare despre independența sistemului judiciar în rolul meu. Dar era normal la nivel uman să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei, în acest context”, a spus el în timpul unei conferințe de presă care a urmat unui summit al țărilor mediteraneene ale Uniunii Europene, desfășurat la Portoroz, în Slovenia.

Condamnat la cinci ani de închisoare cu executare

Nicolas Sarkozy, care a fost președintele Franței în perioada 2007-2012, a fost găsit vinovat că le-a permis colegilor săi Claude Gueant și Brice Hortefeux să pregătească un plan de finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007 din Libia lui Muammar Gaddafi, în timpul întâlnirilor cu un oficial al regimului condamnat la închisoare pe viață în Franța pentru atacul din 1989 asupra zborului UTA DC-10 (170 de morți). Fostul șef de stat, condamnat la cinci ani de închisoare, a făcut apel la decizie.

În vârstă de 70 de ani, el a fost închis marți dimineață la închisoarea din capitala Franței. Niciodată în istoria Republicii Franceze sau a Uniunii Europene un fost șef de stat nu a ajuns după gratii.

Force à Nicolas Sarkozy, victime des Juges Rouges ! ✊????#Sarkozy pic.twitter.com/u9gdTmhsmV — Bleu Blanc Rouge ! ???????? (@LBleuBlancRouge) October 21, 2025

Sarkozy a ajuns la porțile închisorii La Santé cu puțin înainte de ora 9:40 (07:40 GMT). „O, bine ai venit, Sarkozy!”, „A venit Sarkozy!”, au strigat deținuți din celule.



Fostul președinte francez a plecat de acasă cu circa 30 de minute mai devreme, pe jos, însoțit de soția sa, Carla Burni, și și-a făcut timp să salute câteva zeci de susținători adunați în apropiere, care scandau „Nicolas! Nicolas!”, „Eliberați-l pe Nicolas!”.

„Nu este închis un fost președinte al Republicii, ci un om nevinovat”, a reafirmat marți dimineață într-un mesaj pe X fostul șef de stat, care s-a comparat în mod repetat cu Alfred Dreyfus, ofițer trimis la închisoare în 1895 pentru trădare pe baza unui document falsificat și pe un fond de antisemitism.

Acesta a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain. Încarcerarea lui Sarkozy este o „rușine”, a mai afirmat el.

Justiția va avea la dispoziție două luni pentru a decide asupra cererii fostului șef de stat, deși termenul ar urma să fie mai scurt. „Orice s-ar întâmpla”, vor fi „trei săptămâni, o lună de detenție”, a mai menționat Ingrain pe postul de radio Europe 1.

Condițiile de detenție

În așteptarea posibilei sale eliberări, Nicolas Sarkozy se va confrunta cu singurătatea.



Regimul de izolare sub care va fi plasat prevede o plimbare pe zi, singur, într-o curte mică de câțiva metri pătrați. Va avea acces, conform unui program, la una dintre cele trei mici săli de sport din penitenciar sau la încăperea care servește drept bibliotecă, potrivit Agerpres.