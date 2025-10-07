Cauza morții lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu, stabilită oficial

Moartea lui Felix Baumgartner a îndurerat mii de fani ai sporturilor extreme. Pe 17 iulie 2025, celebrul austriac s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată la Porto Sant’Elpidio (Italia), izbindu-se de sol, într-un complex turistic. Sportivul a murit pe loc, însă cauzele accidentului au rămas mult timp neclare.

Acum, ancheta a ajuns la o concluzie: tragedia a fost provocată de o eroare umană. Procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a declarat pentru publicația BILD că, în urma unei expertize tehnice, „accidentul a fost cauzat exclusiv de o greșeală umană; parapanta se afla în stare perfectă și nu prezenta defecțiuni”.

Potrivit acestuia, Baumgartner a pierdut brusc altitudine după ce a intrat într-o spirală de cădere și nu a reușit să redreseze parapanta.

„A fost nevoie de o acționare constantă și hotărâtă a frânei din dreapta pentru a corecta zborul, lucru care nu s-a întâmplat. Aceasta a dus la pierderea controlului și la imposibilitatea de a ieși din spirală”, a explicat procurorul.

Procuratura a cerut clasarea cazului

Parapanta de rezervă a fost declanșată cu doar câteva clipe înainte de impactul cu solul. Se știa deja că, în urma căderii, sportivul suferise fracturi grave, inclusiv la nivelul coloanei vertebrale.

Procuratura a cerut acum clasarea cazului, iar expertiza tehnică a fost deja primită de avocații familiei Baumgartner. Ancheta a fost sprijinită de un expert adus special din Roma pentru a determina cauza exactă a tragediei. Verdictul final oferă familiei un dram de liniște după luni de incertitudine.

Felix Baumgartner a devenit celebru în întreaga lume în 2012, când a sărit din stratosferă de la o altitudine de 38,97 kilometri, stabilind un record istoric. Performanța sa a fost depășită doi ani mai târziu, dar numele lui a rămas sinonim cu curajul și limitele extreme ale omului.