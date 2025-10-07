€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 15:02 07 Oct 2025 | Data publicării: 14:44 07 Oct 2025

Cauza morții lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu, stabilită oficial
Autor: Doinița Manic

felix-si-mihaela-radulescu--1_76775800 Foto: Facebook Mihaela Rădulescu
 

A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu.

Moartea lui Felix Baumgartner a îndurerat mii de fani ai sporturilor extreme. Pe 17 iulie 2025, celebrul austriac s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată la Porto Sant’Elpidio (Italia), izbindu-se de sol, într-un complex turistic.  Sportivul a murit pe loc, însă cauzele accidentului au rămas mult timp neclare.

 

Acum, ancheta a ajuns la o concluzie: tragedia a fost provocată de o eroare umană. Procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a declarat pentru publicația BILD că, în urma unei expertize tehnice, „accidentul a fost cauzat exclusiv de o greșeală umană; parapanta se afla în stare perfectă și nu prezenta defecțiuni”.

 

Potrivit acestuia, Baumgartner a pierdut brusc altitudine după ce a intrat într-o spirală de cădere și nu a reușit să redreseze parapanta.

 

„A fost nevoie de o acționare constantă și hotărâtă a frânei din dreapta pentru a corecta zborul, lucru care nu s-a întâmplat. Aceasta a dus la pierderea controlului și la imposibilitatea de a ieși din spirală”, a explicat procurorul.

 

Procuratura a cerut clasarea cazului

 

 

Parapanta de rezervă a fost declanșată cu doar câteva clipe înainte de impactul cu solul. Se știa deja că, în urma căderii, sportivul suferise fracturi grave, inclusiv la nivelul coloanei vertebrale.

 

Procuratura a cerut acum clasarea cazului, iar expertiza tehnică a fost deja primită de avocații familiei Baumgartner. Ancheta a fost sprijinită de un expert adus special din Roma pentru a determina cauza exactă a tragediei. Verdictul final oferă familiei un dram de liniște după luni de incertitudine.

 

Felix Baumgartner a devenit celebru în întreaga lume în 2012, când a sărit din stratosferă de la o altitudine de 38,97 kilometri, stabilind un record istoric. Performanța sa a fost depășită doi ani mai târziu, dar numele lui a rămas sinonim cu curajul și limitele extreme ale omului.

 

 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Felix Baumgartner
mihaela radulescu
cauza mortii
parapanta
aciident parapanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Toamna spectaculoasă a personajelor negative, la Opera Comică pentru Copii
Publicat acum 4 minute
Ce plănuiește Ucraina să facă după atacurile rusești asupra infrastructurii de gaze
Publicat acum 6 minute
Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială
Publicat acum 21 minute
BCE avertizează: O postare virală poate doborî o bancă în situaţii de criză
Publicat acum 26 minute
Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 22 ore si 46 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close