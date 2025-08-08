Data actualizării: | Data publicării:

Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță

Zi de sărbătoare pentru una dintre cele mai iubite actrițe din România! Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, aniversează 10 ani de căsnicie. 

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se află în vacanță în Bali, alături de cele patru fetițe ale lor, și au marcat momentul special printr-o cină romantică și momente intime în familie.

Vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de colecție, în care apare alături de soțul ei, dar și un mesaj emoționant în care a vorbit despre dragostea care îi unește:

„Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm ‘Nunta de aluminiu’. Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre, cele patru minuni, sunt, cu adevărat, cununa noastră! La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”, a scris Laura Cosoi în dreptul postării.

2. Foto: Inst... (laura-cosoi-nunta-2_62841300.jpg)

Cina aniversară și un spectacol tradițional în Bali

Seara premergătoare aniversării a fost una de poveste pentru Laura și Cosmin. Cei doi au luat cina într-un restaurant elegant, apoi și-au dedicat timpul unuia altuia, dar și copiilor. În timp ce Cosmin s-a relaxat cu un masaj, Laura și cele patru fetițe au participat la un spectacol tradițional balinez, o experiență culturală specială pentru întreaga familie.

Această vacanță în Bali pare să fie cadoul perfect pentru aniversarea de 10 ani, într-un decor paradisiac, unde familia se bucură de liniște, căldură și momente de neuitat împreună.

Citește și: Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...

3. Foto: Inst... (laura-cosoi-nunta-3_37875000.jpg)

O căsnicie discretă, dar solidă

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. S-au căsătorit în 2014 și de atunci și-au construit o familie frumoasă, fiind părinții a patru fetițe. Deși actrița este o prezență constantă în mediul online, viața personală a celor doi a fost mereu protejată de expunere excesivă, ceea ce a contribuit la longevitatea relației lor.

Pe plan profesional, Laura Cosoi continuă să se bucure de succes. Este apreciată atât pentru rolurile sale din teatru și televiziune, cât și pentru activitatea sa în mediul digital, unde împărtășește constant experiențe din viața de familie, rețete, gânduri și proiecte personale.

„Nunta de aluminiu” sărbătorită cu emoție și recunoștință

Aniversarea celor 10 ani de căsătorie a fost numită simbolic „Nunta de aluminiu” - un prag care denotă rezistență, flexibilitate și durabilitate. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au demonstrat că dragostea sinceră și sprijinul reciproc sunt cheia unei relații solide, indiferent de obstacolele vieții.

Cu patru copii, o carieră în plină ascensiune și o relație care radiază armonie, Laura Cosoi rămâne una dintre cele mai iubite și admirate figuri din România. Iar această aniversare nu face decât să confirme că dragostea adevărată nu doar că există, dar poate crește și înflori frumos, an după an.

