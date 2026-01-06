Zboruri la preț de An Nou: Wizz Air lansează reduceri de până la 26% pentru călătoriile din 2026

Wizz Air a lansat marţi campania de reduceri cu ocazia Anului Nou, care le oferă călătorilor motivul ideal pentru a-şi planifica din timp aventurile din 2026.

Potrivit unui comunicat al companiei aeriene, pasagerii au ocazia să profite de oferte cu reduceri de până la 26% la cinci milioane de locuri disponibile în întreaga reţea WIZZ.

Promoție limitată pe rutele populare din rețeaua WIZZ

„Sărbătorim începutul lui 2026 oferindu-le clienţilor noştri acces la unele dintre cele mai atractive promoţii ale anului, încurajându-i să descopere mai mult, să cheltuiască mai puţin şi să înceapă anul cu experienţe de neuitat", a declarat Daniela Bergmane, Senior Strategic Communications Manager la Wizz Air.

Promoţia este valabilă pentru o perioadă limitată, iar locurile sunt aşteptate să se epuizeze rapid pe multe rute populare. Călătorii pot consulta toate detaliile şi pot rezerva biletele la preţ redus direct pe wizzair.com sau prin aplicaţia mobilă WIZZ.

Wizz Air operează o flotă de 256 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania a fost alegerea preferată a 63,4 milioane de pasageri în anul financiar 2025. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra.