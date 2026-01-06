€ 5.0905
DCNews Stiri Zboruri la preț de An Nou: Wizz Air lansează reduceri de până la 26% pentru călătoriile din 2026
Data actualizării: 13:36 06 Ian 2026 | Data publicării: 13:35 06 Ian 2026

Zboruri la preț de An Nou: Wizz Air lansează reduceri de până la 26% pentru călătoriile din 2026
Autor: Alexandra Curtache

avion Wizz Air incident Koln Avion al Wizz Air, compania care opera zborul din Köln spre București. Doi români au pătruns pe pistă Foto: Pixabay
 

Wizz Air a dat startul Anului Nou cu o campanie amplă de reduceri, punând la dispoziția pasagerilor milioane de bilete la prețuri promoționale pentru zboruri programate în 2026.

Wizz Air a lansat marţi campania de reduceri cu ocazia Anului Nou, care le oferă călătorilor motivul ideal pentru a-şi planifica din timp aventurile din 2026.

Potrivit unui comunicat al companiei aeriene, pasagerii au ocazia să profite de oferte cu reduceri de până la 26% la cinci milioane de locuri disponibile în întreaga reţea WIZZ.

Promoție limitată pe rutele populare din rețeaua WIZZ

„Sărbătorim începutul lui 2026 oferindu-le clienţilor noştri acces la unele dintre cele mai atractive promoţii ale anului, încurajându-i să descopere mai mult, să cheltuiască mai puţin şi să înceapă anul cu experienţe de neuitat", a declarat Daniela Bergmane, Senior Strategic Communications Manager la Wizz Air.

Promoţia este valabilă pentru o perioadă limitată, iar locurile sunt aşteptate să se epuizeze rapid pe multe rute populare. Călătorii pot consulta toate detaliile şi pot rezerva biletele la preţ redus direct pe wizzair.com sau prin aplicaţia mobilă WIZZ.

Wizz Air operează o flotă de 256 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania a fost alegerea preferată a 63,4 milioane de pasageri în anul financiar 2025. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra.

wizz air
reduceri
