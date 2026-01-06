€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Marea problemă de pe Autostrada Moldovei: „M-a șocat ușurința cu care se face așa ceva pe A7”
Data publicării: 08:49 06 Ian 2026

Marea problemă de pe Autostrada Moldovei: „M-a șocat ușurința cu care se face așa ceva pe A7”
Autor: Anca Murgoci

autostrada Foto: Agerpres
 

Avem autostradă, dar nu știm să circulăm pe ea.

Foarte mulți ani nu am avut autostrăzi în România, așa că nu este de mirare că nu știm să circulăm. Din această cauză, unii șoferi nu știu pentru ce este făcută banda de urgență, deși definiția este chiar în titlu. URGENȚĂ. Nu oprit de plăcere.

Cea mai mare problemă semnalată nu a fost viteza sau agresivitatea, ci utilizarea complet eronată a benzii de urgență. Deși legea interzice clar oprirea pe autostradă, cu excepția urgențelor tehnice sau medicale, mulți șoferi par să ignore acest aspect.

„Azi am venit la București de la Adjud. Ce mă șochează este ușurința cu care unii opresc pe dreapta ca pe bulevard. În rest, nu am întâlnit pe nimeni agresiv. S-a mers destul de civilizat. Depinde de șoferi, nu e o regulă general valabilă”, ne-a scris un cititor la articolul despre A7.

Să oprești pe banda de urgență a unei autostrăzi ca și cum ai fi pe bulevard nu e doar o ciudățenie, e inconștiență pură și ilegalitate

Această practică transformă autostrada într-o zonă extrem de periculoasă. Acolo viteza de reacție este minimă, iar o mașină oprită „la o țigară” sau pentru o pauză nejustificată pe banda de urgență poate duce la accidente grave.

Este interzisă circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.


Ce înseamnă caz justificat pentru banda de urgență?


Se dă următorul caz: Vară, caniculă, mașinile merg bară la bară, cu viteză redusă sau există un eveniment rutier care a generat coloane de mașini ce așteaptă reluarea traficului, iar un șofer se grăbește să ajungă la o rezervare la cazare și folosește banda de urgență. Este o urgență? Răspunsul este simplu, NU.


Un alt șofer care așteaptă în coloană vrea să se mai dezmorțească, așa că se gândește să tragă pe dreapta, pe banda de urgență, oricum traficul nu se mișcă. Are voie? Legea spune că NU.


Să mai încercăm o situație: un șofer care circulă pe autostradă are o defecțiune tehnică la autoturism. Poate să oprească sau nu poate să oprească pe banda de urgență? Da, poate, pentru rezolvarea problemei tehnice.
 

„În cazul în care vă aflați în această din urmă situație, vă recomandăm să porniți luminile de avarie, să vă echipați cu vestă reflectorizantă, să scoateți pasagerii din autovehicul în afara părții carosabile şi să amplasați triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanțe mai mari.


Avem următoarea situație: un șofer sau pasager dintr-o mașină aflată în mijlocul unei coloane sau care a fost implicată într-un eveniment rutier pe autostradă are nevoie de ajutorul salvării și al poliției. În astfel de situații, fiecare clipă contează, iar câteva momente pierdute sau câștigate în trafic de cei care trebuie să intervină pot face diferență pentru cei care au nevoie de ajutor.


Dați-le o șansă! Lăsați banda de urgență liberă! Să privim ,,urgența” din perspectiva utilității pentru oamenii aflați în nevoie de ajutor și nu ca pe un concept care se aplica nevoilor personale!”, a transmis Poliția.

VEZI ȘI: Accident pe A7 (Focșani - Adjud) chiar în ziua deschiderii. Titi Aur explică motivul 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

autostrada
autostrada moldovei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Marea problemă de pe Autostrada Moldovei: „M-a șocat ușurința cu care se face așa ceva pe A7”
Publicat acum 21 minute
BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...
Publicat acum 25 minute
Câte zile se bea Agheasma Mare de la Bobotează. Ce facem cu agheasma rămasă
Publicat acum 36 minute
Horoscop 6 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 56 minute
De ce îl trimite Gigi Becali pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică: Cu 3 persoane nu mai are voie nici la telefon să vorbească!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 16 ore si 36 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 9 ore si 44 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Radiografia lui Adrian Năstase după intervenția SUA în Venezuela: Să nu fim naivi și să hotărâm că „vin românii”
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close