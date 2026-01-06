Marea problemă de pe Autostrada Moldovei: „M-a șocat ușurința cu care se face așa ceva pe A7”

Foarte mulți ani nu am avut autostrăzi în România, așa că nu este de mirare că nu știm să circulăm. Din această cauză, unii șoferi nu știu pentru ce este făcută banda de urgență, deși definiția este chiar în titlu. URGENȚĂ. Nu oprit de plăcere.

Cea mai mare problemă semnalată nu a fost viteza sau agresivitatea, ci utilizarea complet eronată a benzii de urgență. Deși legea interzice clar oprirea pe autostradă, cu excepția urgențelor tehnice sau medicale, mulți șoferi par să ignore acest aspect.

„Azi am venit la București de la Adjud. Ce mă șochează este ușurința cu care unii opresc pe dreapta ca pe bulevard. În rest, nu am întâlnit pe nimeni agresiv. S-a mers destul de civilizat. Depinde de șoferi, nu e o regulă general valabilă”, ne-a scris un cititor la articolul despre A7.

Să oprești pe banda de urgență a unei autostrăzi ca și cum ai fi pe bulevard nu e doar o ciudățenie, e inconștiență pură și ilegalitate

Această practică transformă autostrada într-o zonă extrem de periculoasă. Acolo viteza de reacție este minimă, iar o mașină oprită „la o țigară” sau pentru o pauză nejustificată pe banda de urgență poate duce la accidente grave.

Este interzisă circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.



Ce înseamnă caz justificat pentru banda de urgență?



Se dă următorul caz: Vară, caniculă, mașinile merg bară la bară, cu viteză redusă sau există un eveniment rutier care a generat coloane de mașini ce așteaptă reluarea traficului, iar un șofer se grăbește să ajungă la o rezervare la cazare și folosește banda de urgență. Este o urgență? Răspunsul este simplu, NU.



Un alt șofer care așteaptă în coloană vrea să se mai dezmorțească, așa că se gândește să tragă pe dreapta, pe banda de urgență, oricum traficul nu se mișcă. Are voie? Legea spune că NU.



Să mai încercăm o situație: un șofer care circulă pe autostradă are o defecțiune tehnică la autoturism. Poate să oprească sau nu poate să oprească pe banda de urgență? Da, poate, pentru rezolvarea problemei tehnice.



„În cazul în care vă aflați în această din urmă situație, vă recomandăm să porniți luminile de avarie, să vă echipați cu vestă reflectorizantă, să scoateți pasagerii din autovehicul în afara părții carosabile şi să amplasați triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanțe mai mari.



Avem următoarea situație: un șofer sau pasager dintr-o mașină aflată în mijlocul unei coloane sau care a fost implicată într-un eveniment rutier pe autostradă are nevoie de ajutorul salvării și al poliției. În astfel de situații, fiecare clipă contează, iar câteva momente pierdute sau câștigate în trafic de cei care trebuie să intervină pot face diferență pentru cei care au nevoie de ajutor.



Dați-le o șansă! Lăsați banda de urgență liberă! Să privim ,,urgența” din perspectiva utilității pentru oamenii aflați în nevoie de ajutor și nu ca pe un concept care se aplica nevoilor personale!”, a transmis Poliția.

