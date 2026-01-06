Avertisment important pentru cei care beau apă îmbuteliată. Cum îți influențează sănătatea

În majoritatea țărilor, se știe că apa de la robinet este departe de a fi de calitate Michelin, iar dacă nu ești dispus să cheltui bani pe un filtru de apă, atunci probabil că pur și simplu cumperi apă îmbuteliată în cantități mari.

Cu siguranță, în România, acesta pare a fi un concept obișnuit, iar dacă daunele aduse mediului prin această practică, în comparație cu utilizarea unei sticle de apă reutilizabile, nu erau deja suficient de grave, se pare că sunt și mult mai dăunătoare pentru sănătatea noastră.

De ce nu este bună apa îmbuteliată

Nu este vorba că se strică apa îmbuteliată, deși vara, s-ar putea întâmpla și asta dacă nu este depozitată corespunzător, dar este vorba despre cantitatea de microplastice din fiecare sticlă, un număr care pare să crească, în ciuda eforturilor grupurilor de mediu de a curăța oceanele și de a trece la o resursă mai durabilă decât plasticul.

Sarah Sajedi, doctorandă la Universitatea Concordia din Canada, a analizat peste 140 de lucrări științifice pentru a determina efectele sticlelor de plastic asupra organismului uman și a făcut o descoperire îngrozitoare.

În medie, oamenii ingerează între 39.000 și 52.000 de particule de microplastic pe an din alimente și apă potabilă.

Dar cei care beau apă îmbuteliată zilnic ingerează cu aproape 90.000 de particule microplastice mai mult în organism.

„Consumul de apă din sticle de plastic este acceptabil în situații de urgență, dar nu este ceva ce ar trebui să se practice în viața de zi cu zi. Chiar dacă nu există efecte imediate asupra organismului uman, trebuie să înțelegem potențialul de afectare cronică”, explică Sajedi conform Ladbible.

Legătura dintre dezvoltarea cancerului și microplastice

Ei bine, oamenii de știință sunt de mult timp de acord că microplasticele pot fi foarte dăunătoare pentru organismul uman, deoarece au fost asociate cu inflamații, leziuni celulare și substanțe chimice potențial toxice care pot perturba hormonii și chiar duce la creșterea riscului de cancer mai târziu în viață.

Verena Pichler, profesor asociat de chimie farmaceutică, a adăugat: „Studiile sugerează că microplasticele pot avea un rol în amplificarea inflamației, ceea ce este îngrijorător. Dacă răspunsul inflamator persistă sau este activ favorizat de expunerea continuă la materiale plastice, acest lucru ar putea avea implicații asupra formării tumorilor și progresiei bolii. Deși rolul direct al microplasticelor în dezvoltarea cancerului este încă în curs de investigare, bazele de date științifice și studiile existente indică o legătură probabilă.”