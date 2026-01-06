€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Avertisment important pentru cei care beau apă îmbuteliată. Cum îți influențează sănătatea
Data actualizării: 09:12 06 Ian 2026 | Data publicării: 09:10 06 Ian 2026

Avertisment important pentru cei care beau apă îmbuteliată. Cum îți influențează sănătatea
Autor: Alexandra Curtache

apa imbuteliată Foto: Unsplash - apă îmbuteliată
 

Aproape toată lumea a băut măcar o dată în viață apă îmbuteliată, însă experții avertizează că există mii de motive pentru a o evita.

În majoritatea țărilor, se știe că apa de la robinet este departe de a fi de calitate Michelin, iar dacă nu ești dispus să cheltui bani pe un filtru de apă, atunci probabil că pur și simplu cumperi apă îmbuteliată în cantități mari.

Cu siguranță, în România, acesta pare a fi un concept obișnuit, iar dacă daunele aduse mediului prin această practică, în comparație cu utilizarea unei sticle de apă reutilizabile, nu erau deja suficient de grave, se pare că sunt și mult mai dăunătoare pentru sănătatea noastră.

De ce nu este bună apa îmbuteliată

Nu este vorba că se strică apa îmbuteliată, deși vara, s-ar putea întâmpla și asta dacă nu este depozitată corespunzător, dar este vorba despre cantitatea de microplastice din fiecare sticlă, un număr care pare să crească, în ciuda eforturilor grupurilor de mediu de a curăța oceanele și de a trece la o resursă mai durabilă decât plasticul.

Sarah Sajedi, doctorandă la Universitatea Concordia din Canada, a analizat peste 140 de lucrări științifice pentru a determina efectele sticlelor de plastic asupra organismului uman și a făcut o descoperire îngrozitoare.

În medie, oamenii ingerează între 39.000 și 52.000 de particule de microplastic pe an din alimente și apă potabilă.

Dar cei care beau apă îmbuteliată zilnic ingerează cu aproape 90.000 de particule microplastice mai mult în organism.

„Consumul de apă din sticle de plastic este acceptabil în situații de urgență, dar nu este ceva ce ar trebui să se practice în viața de zi cu zi. Chiar dacă nu există efecte imediate asupra organismului uman, trebuie să înțelegem potențialul de afectare cronică”, explică Sajedi conform Ladbible.

Citește și: Care sunt cele mai bune ape naturale îmbuteliate din supermarket

Legătura dintre dezvoltarea cancerului și microplastice

Ei bine, oamenii de știință sunt de mult timp de acord că microplasticele pot fi foarte dăunătoare pentru organismul uman, deoarece au fost asociate cu inflamații, leziuni celulare și substanțe chimice potențial toxice care pot perturba hormonii și chiar duce la creșterea riscului de cancer mai târziu în viață.

Verena Pichler, profesor asociat de chimie farmaceutică, a adăugat: „Studiile sugerează că microplasticele pot avea un rol în amplificarea inflamației, ceea ce este îngrijorător. Dacă răspunsul inflamator persistă sau este activ favorizat de expunerea continuă la materiale plastice, acest lucru ar putea avea implicații asupra formării tumorilor și progresiei bolii. Deși rolul direct al microplasticelor în dezvoltarea cancerului este încă în curs de investigare, bazele de date științifice și studiile existente indică o legătură probabilă.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

apa
apa imbuteliata
sanatate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Publicat acum 18 minute
Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări
Publicat acum 44 minute
Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA
Publicat acum 53 minute
Soția lui Nicolas Maduro, surprinsă cu vânătăi și bandaje. Avocatul ei susține că a suferit „leziuni grave” în timpul arestării de la Caracas
Publicat acum 58 minute
Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat acum 12 ore si 57 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 19 ore si 49 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 15 ore si 21 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close