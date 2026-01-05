€ 5.0905
DCNews Stiri Fratele președintelui interimar al Venezuelei, reales în funcția de șef al Parlamentului
Data publicării: 20:37 05 Ian 2026

Fratele președintelui interimar al Venezuelei, reales în funcția de șef al Parlamentului
Autor: Doinița Manic

Venezuela freepik - @Luiz Ribeiro Imagine cu harta Venezuelei. Sursa freepik - @Luiz Ribeiro
 

Jorge Rodríguez, fratele președintelui interimar al Venezuelei, a fost reales în funcția de șef al Parlamentului.

Jorge Rodríguez, fratele președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a fost reales în funcția de președinte al Adunării Naționale, scrie CNN.

Legislatorii l-au reales luni în fruntea Parlamentului, cu un sprijin covârșitor, scrie CNN. Acest lucru îi pune pe frații Rodriguez la conducerea puterii executive și legislative din Venezuela.

VEZI ȘI: Cine e Nicolas Maduro. Viața dictatorului, de la lider de sindicat la conducerea cu mână forte a Venezuelei

Cine este Delcy Rodríguez, fostul număr 2 al lui Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez a depus jurământul luni dimineață ca nou președinte interimar al Venezuelei, în timp ce predecesorul său, Nicolás Maduro, aștepta să fie pus sub acuzare în SUA pentru acuzații de trafic de droguri, la două zile după ce a fost capturat la Caracas de forțele speciale americane, scrie CBS News.

Ródriguez, în vârstă de 56 de ani, este o figură puternică și o confidentă de lungă durată a lui Maduro și a fost susținută până acum ca nou lider al națiunii de către armata Venezuelei. A fost vicepreședinta Venezuelei din 2018 până duminică, 4 ianuarie.

Fratele deținea deja, de asemenea, un rol important în guvern, în calitate de președinte al Adunării Naționale, forul legislativ al Venezuelei, care a fost mult timp controlat de regimul Maduro.

Rodríguez a adoptat un ton mai conciliant

Delcy Rodríguez a denunțat rapid operațiunea SUA ca fiind o încălcare a cartei fondatoare a Națiunilor Unite și o încercare unilaterală de a impune schimbarea regimului sâmbătă, dar a adoptat curând un ton mai conciliant.

Într-o postare pe rețelele de socializare, în urma unei ședințe de cabinet de duminică, Rodríguez a cerut „relații internaționale respectuoase” între Caracas și Washington și a adresat o invitație „guvernului SUA să colaboreze cu noi pe o agendă de cooperare”.

Cei aproximativ 30 de milioane de locuitori ai Venezuelei se confruntă cu un viitor profund incert în urma acțiunilor președintelui american Trump. Luni încă nu era clar câtă autonomie va acorda Washingtonul țării, având în vedere afirmația lui Trump că America va „conduce” Venezuela, cel puțin pentru o perioadă.

