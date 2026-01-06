€ 5.0905
DCNews Stiri Israel și Siria reiau dialogul diplomatic cu ajutorul SUA
Data publicării: 21:14 06 Ian 2026

Israel și Siria reiau dialogul diplomatic cu ajutorul SUA
Autor: Tiberiu Vasile

Israel și Siria reiau dialogul diplomatic cu ajutorul SUA Israel si Siria. Sursa Foto: Captura ANHA English Facebook
 

După luni de tăcere, Israel și Siria au reluat dialogul diplomatic cu medierea SUA.

Contactele oficiale între Israel și Siria au fost reluate după luni întregi de tăcere, într-un efort direct susținut de președintele SUA, Donald Trump. Discuțiile, descrise de biroul premierului Benjamin Netanyahu ca parte din „viziunea americană pentru pace în Orientul Mijlociu”, urmăresc stabilizarea graniței comune și prevenirea amenințărilor militare, în timp ce protecția comunității druze din sudul Siriei rămâne o prioritate.

Israel și Siria discută securitatea și cooperarea economică

Întâlnirile s-au desfășurat discret, fără public, iar delegația israeliană a subliniat că securitatea cetățenilor este absolută. În același timp, oficialii de la Ierusalim au arătat disponibilitatea pentru forme limitate de cooperare economică, concentrându-se pe agricultură, aprovizionarea cu apă și comerțul local, în zonele de frontieră controlate de facțiuni pro-siriene stabile.

Surse diplomatice confirmă că Washingtonul a avut un rol-cheie în a-i convinge pe ambele părți că niciun pas nu va afecta interesele strategice ale fiecăruia. De asemenea, SUA au propus un mecanism de monitorizare comun, cu participare americană, menit să împiedice infiltrarea grupărilor extremiste, inclusiv Hezbollah, în regiunea Golanului.

Comunitatea druză, vizată în planurile de protecție

Pentru comunitatea druză, prezentă în Israel, Siria și Liban, reluarea dialogului aduce speranță. Mulți dintre membrii săi din sudul Siriei se confruntă cu lipsa serviciilor de bază, cum ar fi sănătatea și educația. Ierusalimul a insistat ca viitoarele acorduri să includă măsuri speciale de protecție pentru această comunitate.

Implicații regionale ale reluării dialogului

Chiar dacă normalizarea relațiilor dintre Israel și Siria este încă departe, reluarea contactelor diplomatice marchează o schimbare subtilă, dar importantă, în echilibrul regional. Aceasta ar putea influența harta înțelegerilor din Orientul Mijlociu și modul în care conflictele locale sunt gestionate pe termen lung, potrivit Animanews

