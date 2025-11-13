Trump, moment savuros cu președintele Siriei la Casa Albă. L-a întrebat câte soții are: "Cu voi, băieți, niciodată nu știu"

Un moment neașteptat, dar plin de umor, a destins atmosfera la Casa Albă în timpul întâlnirii oficiale dintre președintele american Donald Trump și noul lider al Siriei, Ahmed al-Sharaa.

În timp ce îi înmâna o sticlă de parfum, Trump, cunoscut pentru spontaneitatea sa, a decis să-i pulverizeze câteva picături pe sacou oaspetelui său, glumind că este „cel mai bun parfum”. Apoi, într-o notă jovială, i-a întins și o a doua sticlă, adăugând: „Aceasta e pentru soția ta. Câte soții ai?”.

După ce al-Sharaa a răspuns zâmbind „Una”, Trump a continuat, stârnind râsete în sală: „Cu voi, băieți, niciodată nu știu”.

Prima întâlnire la Washington a liderilor Statelor Unite și Siriei din 1946 încoace

Momentul amuzant a avut loc în cadrul unei întâlniri cu o miză diplomatică majoră, prima desfășurată la Washington între liderii Statelor Unite și Siriei de la obținerea independenței siriene, în 1946. Discuțiile au avut loc într-un context complex, marcat de eforturile ambelor state de a restabili relațiile bilaterale și de a contribui la stabilitatea Orientului Mijlociu.

Vizita liderului sirian face parte dintr-un amplu turneu diplomatic, lansat după ce Ahmed al-Sharaa a preluat conducerea Siriei, în urma căderii regimului Bashar al-Assad. Până nu demult, al-Sharaa figura pe lista „teroriștilor globali desemnați special”, având chiar o recompensă de 10 milioane de dolari pusă pe numele său. Această măsură a fost anulată de Statele Unite în decembrie, semn al unei schimbări de ton în relațiile dintre cele două țări, potrivit Al Jazeera.

Donald Trump a vorbit cu un ton conciliant despre trecutul lui al-Sharaa

Reuniunea de la Casa Albă a venit și în contextul relaxării temporare a „Legii Caesar”, prin care Washingtonul a impus sancțiuni economice dure fostului regim sirian. Suspendarea pentru 180 de zile a acestor sancțiuni oferă o fereastră de oportunitate pentru dialog și cooperare, însă ridicarea completă a restricțiilor rămâne în mâinile Congresului american.

Donald Trump a vorbit cu un ton conciliant despre trecutul controversat al lui al-Sharaa: „Cu toții avem un trecut dificil, dar el chiar a avut unul complicat. Și cred că, sincer, dacă nu ar fi trecut prin toate astea, nici nu ar fi ajuns unde este”, a spus președintele, potrivit Reuters.

De partea sa, noul lider de la Damasc a subliniat că intenționează să „reconstruiască și să unifice Siria”, încercând să se distanțeze de trecutul jihadist și să deschidă o nouă etapă în relațiile internaționale ale țării sale, relatează NBC News. În același spirit, Siria a anunțat că va adera la coaliția internațională condusă de SUA în lupta împotriva Statului Islamic.

Un pas diplomatic important

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru NBC News că Washingtonul va permite Siriei să redeschidă ambasada sa din capitala americană, un gest simbolic, dar semnificativ, menit să întărească cooperarea în domeniile securității, combaterii terorismului și coordonării economice.

Astfel, o întâlnire marcată de zâmbete și umor s-a transformat într-un pas diplomatic important pentru pacea și stabilitatea Orientului Mijlociu, oferind imaginea rară a unui dialog între doi lideri, două țări, altădată despărțite de ideologii, sancțiuni și suspiciuni.

