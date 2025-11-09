€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:01 09 Noi 2025

Ahmed Sharaa, președintele Siriei, primit la Casa Albă de Donald Trump. A fost scos de pe lista teroriștilor globali
Autor: Iulia Horovei

agerpres_18769132 Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, a sosit la Washington pentru o vizită oficială, unde va fi primit de Donald Trump, la două zile după ce SUA i-au ridicat statutul de terorist global.

Fostul lider jihadist devenit președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a sosit la Washington pentru o vizită oficială, la doar două zile după ce SUA i-au șters numele de pe lista teroriștilor globali, potrivit BBC.

Sharaa, primit de Donald Trump la Casa Albă

Într-o întorsătură de situație greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, Sharaa, fost militant islamist și conducător al grupării Hayat Tahrir al-Sham (HTS), va fi primit luni, 10 noiembrie, la Casa Albă de președintele Donald Trump. Vizita are loc la 11 luni după ce gruparea sa rebelă l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, punând capăt a peste un deceniu de război civil.

Sosirea lui Sharaa în capitala americană coincide cu o amplă operațiune a forțelor de securitate siriene, care au anunțat arestarea a 71 de presupuși membri ai grupării Statul Islamic și confiscarea de arme și explozibili. Cooperarea împotriva extremismului islamist este așteptată să fie una dintre principalele teme ale discuțiilor cu Trump.

De la preluarea puterii, Sharaa a încercat să recâștige credibilitatea internațională a Siriei, izolată vreme de decenii sub regimul Assad. În fața Adunării Generale a ONU, el a declarat că Siria „își recapătă locul de drept printre națiunile lumii” și a cerut ridicarea sancțiunilor.

Relaxarea sancțiunilor internaționale față de Siria

Într-un gest fără precedent, Washingtonul și Consiliul de Securitate al ONU au aprobat în această săptămână relaxarea sancțiunilor împotriva Damascului.

Totodată, Departamentul Trezoreriei americane a anunțat că Sharaa și ministrul său de Interne, Anas Hasan Khattab, au fost eliminați din registrul persoanelor suspectate de sprijinirea terorismului, o decizie motivată de „progresele demonstrate de conducerea siriană”.

Cunoscut sub numele de luptă Muhammad al-Jawlani, Sharaa a fost multă vreme printre cei mai căutați militanți din Orientul Mijlociu, cu o recompensă de 10 milioane de dolari oferită pentru capturarea sa. 

Astăzi, el e prezentat de comunitatea internațională drept un lider capabil să redea Siriei stabilitatea pierdută după ani de război și diviziuni etnice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
siria
vizita oficiala
ahmed sharaa
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Doi români, răniți într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul
Publicat acum 11 minute
Doi români, răniți într-un atac în Istanbul, în piața Taksim
Publicat acum 25 minute
Răsturnare de situație cu alerta de tsunami din Japonia, după un cutremur cu magnitudinea de 6,7
Publicat acum 49 minute
Serghei Lavrov, pregătit pentru o discuție cu Marco Rubio: „Sunt gata să ne întâlnim față în față”
Publicat acum 1 ora si 28 minute
”Golul anului”, marcat în Union Berlin - Bayern Munchen. Luis Diaz a uimit pe toată lumea - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close