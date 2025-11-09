Ahmed Sharaa, președintele Siriei, primit la Casa Albă de Donald Trump. A fost scos de pe lista teroriștilor globali

Fostul lider jihadist devenit președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a sosit la Washington pentru o vizită oficială, la doar două zile după ce SUA i-au șters numele de pe lista teroriștilor globali, potrivit BBC.

Sharaa, primit de Donald Trump la Casa Albă

Într-o întorsătură de situație greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, Sharaa, fost militant islamist și conducător al grupării Hayat Tahrir al-Sham (HTS), va fi primit luni, 10 noiembrie, la Casa Albă de președintele Donald Trump. Vizita are loc la 11 luni după ce gruparea sa rebelă l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, punând capăt a peste un deceniu de război civil.

Sosirea lui Sharaa în capitala americană coincide cu o amplă operațiune a forțelor de securitate siriene, care au anunțat arestarea a 71 de presupuși membri ai grupării Statul Islamic și confiscarea de arme și explozibili. Cooperarea împotriva extremismului islamist este așteptată să fie una dintre principalele teme ale discuțiilor cu Trump.

De la preluarea puterii, Sharaa a încercat să recâștige credibilitatea internațională a Siriei, izolată vreme de decenii sub regimul Assad. În fața Adunării Generale a ONU, el a declarat că Siria „își recapătă locul de drept printre națiunile lumii” și a cerut ridicarea sancțiunilor.

Relaxarea sancțiunilor internaționale față de Siria

Într-un gest fără precedent, Washingtonul și Consiliul de Securitate al ONU au aprobat în această săptămână relaxarea sancțiunilor împotriva Damascului.

Totodată, Departamentul Trezoreriei americane a anunțat că Sharaa și ministrul său de Interne, Anas Hasan Khattab, au fost eliminați din registrul persoanelor suspectate de sprijinirea terorismului, o decizie motivată de „progresele demonstrate de conducerea siriană”.

Cunoscut sub numele de luptă Muhammad al-Jawlani, Sharaa a fost multă vreme printre cei mai căutați militanți din Orientul Mijlociu, cu o recompensă de 10 milioane de dolari oferită pentru capturarea sa.

Astăzi, el e prezentat de comunitatea internațională drept un lider capabil să redea Siriei stabilitatea pierdută după ani de război și diviziuni etnice.