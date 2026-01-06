74% dintre români au încredere că NATO va apăra țara în cazul unui atac rusesc. Ce spun despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Pacea în Ucraina

La întrebarea dacă pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de SUA:

Total: 68% Da, 18% Nu, 14% NS/NR.

Mediul Urban: 70% Da, 17% Nu.

Mediul Rural: 61% Da, 24% Nu.

Apărarea prin NATO

Considerați că România ar fi apărată de NATO în cazul unui atac al Federației Ruse?

Total: 74% Da, 17% Nu, 9% NS/NR.

Serviciul Militar și Înarmarea

Reintroducerea serviciului militar obligatoriu: 49% Da, 47% Nu. (În mediul urban, susținerea este de 57%, față de 48% în rural) .

Înarmarea rapidă a României: 71% Da, 22% Nu.

Relații Externe

Direcția țării: 70% consideră că țara merge într-o direcție greșită, 20% într-o direcție bună.

Relațiile cu SUA: Doar 36% sunt mulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale, în timp ce 56% nu sunt mulțumiți.

Relațiile economice cu Federația Rusă: 48% consideră că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate, în timp ce 49% se opun.

Vedeți aici sondajul - https://www.dcnews.ro/pictures/2026/01/06/5371205.pdf

