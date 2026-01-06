€ 5.0905
74% dintre români au încredere că NATO va apăra țara în cazul unui atac rusesc. Ce spun despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu
Data actualizării: 12:50 06 Ian 2026 | Data publicării: 12:29 06 Ian 2026

74% dintre români au încredere că NATO va apăra țara în cazul unui atac rusesc. Ce spun despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu
Autor: Ioana Dinu

aeronave avioane de lupta f-16 Sursa foto: Agerpres
 

Sondajul „Securitate regională – percepții și așteptări”, realizat de AVANGARDE în perioada 27.12.2025 - 30.12.2025, ne arată părerea românilor despre apărarea țării.

Pacea în Ucraina

La întrebarea dacă pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de SUA:

Total: 68% Da, 18% Nu, 14% NS/NR. 

Mediul Urban: 70% Da, 17% Nu. 

Mediul Rural: 61% Da, 24% Nu.

Apărarea prin NATO

Considerați că România ar fi apărată de NATO în cazul unui atac al Federației Ruse?

Total: 74% Da, 17% Nu, 9% NS/NR.

Serviciul Militar și Înarmarea

Reintroducerea serviciului militar obligatoriu: 49% Da, 47% Nu. (În mediul urban, susținerea este de 57%, față de 48% în rural) . 

Înarmarea rapidă a României: 71% Da, 22% Nu.

Relații Externe

Direcția țării: 70% consideră că țara merge într-o direcție greșită, 20% într-o direcție bună.

Relațiile cu SUA: Doar 36% sunt mulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale, în timp ce 56% nu sunt mulțumiți.

Relațiile economice cu Federația Rusă: 48% consideră că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate, în timp ce 49% se opun.

Vedeți aici sondajul - https://www.dcnews.ro/pictures/2026/01/06/5371205.pdf

armata
nato
sua
rusia
