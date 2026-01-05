Regele Charles, „ușor forțat” de reuniunea sa cu Prințul Harry. Motivul pentru care a rămas „rezevat”

Regele Charles s-a simțit „ușor forțat” de reuniunea sa cu Prințul Harry și încă este precaut în privința lui, potrivit unui expert, scrie Mirror.

În septembrie, tatăl și fiul înstrăinați s-au întâlnit pentru prima dată față în față după 19 luni, când au băut ceai împreună timp de 55 de minute la Clarence House, în timpul călătoriei lui Harry în Marea Britanie. Reuniunea a stârnit speranțe că ar putea deschide calea pentru o reconciliere completă, cu mai multe întâlniri în viitor, mai ales anul acesta, Harry urmând să călătorească în Marea Britanie luna aceasta.

Și acum, redactorul regal al Daily Mail, Rebecca English, spune că toate acestea l-au făcut pe Rege „rezevat” în a-și primi fiul înapoi în familie.

„S-a vorbit mult despre întâlnirea lor de la Clarence House din septembrie, prima după 19 luni. Și, deși oamenii sunt reticenți să comenteze circumstanțele - știind cât de isterici pot fi soții Sussex în legătură cu briefing-urile de presă și scurgerile de informații - impresia pe care o am este că Regele s-a simțit ușor forțat în această situație. Adevărul este că știa că, dacă ar fi refuzat să se întâlnească cu Harry, atunci inevitabil ar fi fost o "armă" împotriva lui la un moment dat, în viitor. Mai bine să se întâlnească și apoi să se retragă”, a scris Rebecca English.

Prințul Harry vrea ca Regele Charles să îl viziteze în SUA

Acest lucru vine în contextul în care prietenii lui Harry susțin că acesta își dorește cu disperare ca Regele să viziteze America anul acesta pentru a-și vedea nepoții.

Charles i-a văzut ultima dată pe Prințul Archie și Prințesa Lilibet în 2022, când aceștia au vizitat Marea Britanie în cadrul festivităților Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a. Aceasta înseamnă că l-a văzut pe Archie, în vârstă de șase ani, doar de câteva ori și pe Lilibet, în vârstă de patru ani, o singură dată. De atunci, Harry se luptă cu Ministerul de Interne pentru a restabili protecția automată a poliției britanice pentru momentele în care el și familia sa vizitează Marea Britanie.

De atunci, nu și-a mai adus copiii în Regatul Unit, iar Charles nu a călătorit nici el în SUA. Însă, odată cu vestea dinaintea Crăciunului că tratamentul pentru cancer al regelui va fi redus în noul an, se pare că Harry și-a exprimat dorința ca tatăl său să vină în California, în vizită.

O sursă a declarat pentru The Sun: „Harry a spus clar că i-ar plăcea ca tatăl său să vină să-l viziteze pe el și familia. Știe că sunt încordați, dar a menționat de mai multe ori speranța că tatăl său va putea avea o relație cu nepoții săi”.

Prințul Harry, încrezător că protecția sa, finanțată din fonduri publice, ar putea fi restabilită

Informațiile vin pe fondul unor rapoarte conform cărora Harry este, de asemenea, „încrezător” că protecția sa, finanțată din fonduri publice, atunci când vizitează Marea Britanie, ar putea fi restabilită.

Ducele de Sussex a pierdut un apel în luna mai, contestând respingerea acțiunii sale de la Înalta Curte împotriva Ministerului de Interne, privind decizia conform căreia ar trebui să beneficieze de un grad diferit de protecție finanțată din fonduri publice atunci când se află în țară.











