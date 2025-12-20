€ 5.0896
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Data actualizării: 20:54 20 Dec 2025 | Data publicării: 20:44 20 Dec 2025

Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Autor: Bogdan Bolojan

Prințesa Kate Middleton ți Prințul William Prințesa Kate Middleton ți Prințul William. Foto: Agerpres
 

Prințul Harry a făcut o dezvăluire care a făcut valuri în rândul admiratorilor familiei regale, în autobiografia Spare.

Potrivit lui Harry, regele Charles și soția sa, Camilla, i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele înainte de nunta cu prințul William. 

Ducele de Sussex povestește că ideea a venit din dorința de a evita o confuzie: în familia regală există deja două cifruri regale cu litera „C”, Charles și Camilla, ambele însoțite de coroana regală. Astfel, introducerea unui al treilea „C” ar fi fost problematică, motiv pentru care s-a sugerat ca viitoarea ducesă să adopte varianta „Katherine” scrisă cu „K”.

Harry povestește și momentul în care a aflat de această cerere.

„Existau deja două cifruri regale cu un 'C' și o coroană deasupra: Charles și Camilla. Ar fi fost prea confuz să mai existe unul. Să fie 'Katherine' cu K, au sugerat ei,” scrie Harry în cartea sa. „Mă întrebam acum ce s-a ales de acea sugestie.”

Reacția lui William la această propunere bizară nu a fost deloc spectaculoasă, cel puțin din perspectiva lui Harry.

„M-am uitat la Willy, i-am aruncat o privire de genul 'Ai auzit asta?'. Fața lui era impasibilă,” mărturisește Harry.

Ce a decis Kate Middleton 

În ciuda presiunii venite din partea socrilor, Kate Middleton a decis să-și păstreze numele de botez și a păstrat forma „Catherine”. Alegerea ei a fost în cele din urmă respectată.

Biografa regală Sally Bedell Smith a explicat și contextul mai larg al relației dintre Charles și Kate Middleton.

 „Charles a avut întotdeauna o relație foarte bună cu ea. Nu cred că e exagerat să spunem că ea e ca fiica pe care nu a avut-o niciodată. Împarte cu William un impuls de a o proteja. Sunt împreună în asta, Kate și Regele,” a declarat Smith.

Aceasta a mai spus că  dincolo de formalitățile și micile dispute legate de nume, legătura afectivă și respectul reciproc dintre Kate și Charles rămân solide. Aceasta ar fi dovada că familia regală nu funcționează doar prin reguli de protocol. 

x close