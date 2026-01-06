€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Educatie În Europa a început închiderea școlilor
Data publicării: 15:44 06 Ian 2026

În Europa a început închiderea școlilor
Autor: Anca Murgoci

copii citind carti Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

În Europa a început închiderea școlilor.

Condiţiile de zăpadă şi îngheţ au blocat transportul feroviar şi aerian, au dus la blocaje lungi pe autostrăzi şi la închiderea şcolilor în întreaga Europă, pe măsură ce valul de frig care a lovit continentul în weekend a persistat până marţi, relatează dpa.

Serviciile feroviare olandeze au fost aproape complet oprite marţi dimineaţă, iar sute de zboruri de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate.

În Franţa, autobuzele şcolare au încetat să circule, iar serviciile feroviare au fost perturbate în unele regiuni. Zborurile au fost anulate la Paris şi la Nantes, în vest.

Se pare că blocajele în regiunea pariziană au atins un total de 1.000 de kilometri luni după-amiază, condiţiile ameliorându-se uşor marţi. Au fost raportate cinci decese pe şosele.

Sute de şcoli au rămas închise în Scoţia din cauza zăpezii

În Regatul Unit, sute de şcoli au rămas închise în Scoţia. Serviciul meteo a prognozat ninsori abundente în sudul ţării pentru tot restul săptămânii.

Temperaturile au scăzut marţi la minus 40 de grade Celsius în nordul Suediei, în timp ce autorităţile daneze au îndemnat locuitorii din regiunea Nordjylland să stea acasă miercuri, în aşteptarea unei furtuni de zăpadă.

Minus 30,3 grade Celsius la începutul săptămânii

În Elveţia, comuna La Brevine, în cantonul Neuchâtel, situată la o altitudine de peste 1.000 de metri şi considerată polul frigului în această ţară, a raportat minus 30,3 grade Celsius la începutul săptămânii. În Alp Hintergrappelen din cantonul St Gallen s-au înregistrat minus 37,1 grade Celsius.

Meteorologii cehi au anunţat că temperaturile vor rămâne sub zero grade în toată ţara în următoarele zile, cu minus 25 de grade Celsius înregistrate în apropierea graniţei cu Germania marţi.

La Praga, zeci de mii de oameni au rămas fără căldură şi fără apă caldă după ce conducta de încălzire centralizată s-a defectat. 

Temperaturile au scăzut până la minus 20 de grade Celsius în Polonia

În Spania, unde multe locuinţe sunt prost echipate pentru a face faţă frigului, s-au înregistrat condiţii de zăpadă şi îngheţ în Madrid şi în zonele mai înalte ale insulei Mallorca. Serviciul meteo a prognozat temperaturi care vor scădea până la minus 10 grade Celsius.

În schimb, temperaturile au fost neobişnuit de ridicate în sud-estul Bulgariei, de 19 grade Celsius, dar serviciul meteo a prezis ninsoare şi un front rece începând de joi. 

VEZI ȘI: Motanul Diesel, singur pe stradă. Haideți să-l găsim! Fiecare share ne aduce mai aproape de el 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. ”Am fost ales de cetățeni”!
Publicat acum 46 minute
Dublă sinucidere în Arad: Tată și fiu au sărit în gol de la etajul 10
Publicat acum 48 minute
Electrocentrale Craiova se confruntă cu probleme grave. Olguța Vasilescu: Se fac eforturi disperate ca să trecem iarna
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Protest la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după decesul unui tânăr de 25 de ani - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Criză politică în Germania. Coaliția din Brandenburg s-a destrămat: dezacordurile fac imposibilă cooperarea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 25 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 20 ore si 49 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close