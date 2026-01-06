În Europa a început închiderea școlilor.

Condiţiile de zăpadă şi îngheţ au blocat transportul feroviar şi aerian, au dus la blocaje lungi pe autostrăzi şi la închiderea şcolilor în întreaga Europă, pe măsură ce valul de frig care a lovit continentul în weekend a persistat până marţi, relatează dpa.

Serviciile feroviare olandeze au fost aproape complet oprite marţi dimineaţă, iar sute de zboruri de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate.

În Franţa, autobuzele şcolare au încetat să circule, iar serviciile feroviare au fost perturbate în unele regiuni. Zborurile au fost anulate la Paris şi la Nantes, în vest.

Se pare că blocajele în regiunea pariziană au atins un total de 1.000 de kilometri luni după-amiază, condiţiile ameliorându-se uşor marţi. Au fost raportate cinci decese pe şosele.

Sute de şcoli au rămas închise în Scoţia din cauza zăpezii

În Regatul Unit, sute de şcoli au rămas închise în Scoţia. Serviciul meteo a prognozat ninsori abundente în sudul ţării pentru tot restul săptămânii.

Temperaturile au scăzut marţi la minus 40 de grade Celsius în nordul Suediei, în timp ce autorităţile daneze au îndemnat locuitorii din regiunea Nordjylland să stea acasă miercuri, în aşteptarea unei furtuni de zăpadă.

Minus 30,3 grade Celsius la începutul săptămânii

În Elveţia, comuna La Brevine, în cantonul Neuchâtel, situată la o altitudine de peste 1.000 de metri şi considerată polul frigului în această ţară, a raportat minus 30,3 grade Celsius la începutul săptămânii. În Alp Hintergrappelen din cantonul St Gallen s-au înregistrat minus 37,1 grade Celsius.

Meteorologii cehi au anunţat că temperaturile vor rămâne sub zero grade în toată ţara în următoarele zile, cu minus 25 de grade Celsius înregistrate în apropierea graniţei cu Germania marţi.

La Praga, zeci de mii de oameni au rămas fără căldură şi fără apă caldă după ce conducta de încălzire centralizată s-a defectat.

Temperaturile au scăzut până la minus 20 de grade Celsius în Polonia

În Spania, unde multe locuinţe sunt prost echipate pentru a face faţă frigului, s-au înregistrat condiţii de zăpadă şi îngheţ în Madrid şi în zonele mai înalte ale insulei Mallorca. Serviciul meteo a prognozat temperaturi care vor scădea până la minus 10 grade Celsius.

În schimb, temperaturile au fost neobişnuit de ridicate în sud-estul Bulgariei, de 19 grade Celsius, dar serviciul meteo a prezis ninsoare şi un front rece începând de joi.

