Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați - 78 de ani de excelență academică

La mulți ani, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, a anunțat liderul PSD Galați.

Universitatea 'Dunărea de Jos' a marcat, în perioada 16-20 martie, aniversarea a 78 de ani de învățământ superior la Galați, printr-o serie de evenimente care includ ceremonii academice, expoziții, un târg educațional și activități destinate studenților și comunității, informează, vineri, instituția.

Manifestările s-au deschis luni, 16 martie, cu o expoziție auto organizată în parteneriat cu APAN Motors, pe platforma din fața universității, urmată de premierea unor studenți cu rezultate deosebite de la specializarea Autovehicule Rutiere. Tot în prima zi, în Sala Senatului, va avea loc 'Gala Excelenței în cercetare și activitate doctorală', în cadrul căreia vor fi premiate cele mai importante rezultate în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și în activitatea doctorală.

Marți, 17 martie, a fost organizat Târgul Educațional 'Fii Student la UDJG', la care elevii sunt așteptați în holul Rectoratului pentru a se întâlni cu reprezentanții celor 15 facultăți ale universității.

Miercuri, 18 martie, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinția Sa Casian Crăciun, au primit distincția de Profesor Emerit al Universității 'Dunărea de Jos'. într-o ceremonie organizată 'în semn de recunoaștere a contribuției sale remarcabile la viața spirituală, culturală și educațională a comunității'.

Joi, 19 martie, fostul ministru al Educației, Sorin Câmpeanu, a primit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității 'Dunărea de Jos' din Galați, în semn de 'recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea învățământului superior și a politicilor educaționale din România'.

Evenimentele se vor încheia vineri, 20 martie, zi în care se împlinesc 78 de ani de învățământ superior la Galați, cu vernisajul expoziției 'Tineri Maeștri la Dunărea de Jos', realizată de studenți ai Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie și ai Facultății de Arte, inspirată de personalități marcante din Galați și Brăila. 'Prin pictură și grafică în tehnici diverse, tinerii artiști propun un dialog între memoria culturală a regiunii și expresia artistică a noii generații', precizează organizatorii.

Tot vineri, este programat evenimentul 'Around the world', organizat de Liga Studenților Străini, 'o experiență dinamică și participativă, în care studenții internaționali devin ambasadori culturali'. Seara, în Aula Magna, se va juca musicalul 'Familia Adams', care va aduce pe scenă elevi și studenți talentați din Galați și Brăila, într-un spectacol care îmbină teatrul, muzica și coregrafia, spectacolul fiind dedicat exclusiv comunității academice din UDJG, potrivit Agerpres.