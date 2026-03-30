Rezultate simulare Evaluarea Naţională 2026: Peste o treime dintre elevi au picat la Matematică. Ce s-a întâmplat la Română

Peste o treime dintre elevii de clasa a 8-a nu au reușit să obțină măcar nota 5 În contextul simularea Evaluării Naționale din acest an la Matematică.

Procentul de elevi care au luat note între 9 și 10 la Română și Matematică la Simularea Evaluării Naționale 2026

La Limba și Literatura Română, situația a fost mai bună, cu mai puțin de o treime dintre elevi care nu au luat cel puțin nota 5, potrivit Ministerului Educației. Note între 9 și 10 au fost obținute de 8,37% dintre elevi la Română, comparativ cu doar 3,28% la Matematică

Conform datelor publicate de Ministerul Educaţiei, 30,13% dintre elevii de clasa a 8-a nu obținut nici măcar nota 5 la Limba şi literatura română. La Matematică, 34,54% a fost procentul celor care nu au obținut nota 5.

Simularea Evaluării Naționale 2026 s-a desfășurat digitalizat

Ministerul Educaţiei informează că luni rezultatele vor fi comunicate în mod individual, fiecărui elev în parte.

Simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale 2026 s-a organizat în sistem digitalizat, în procesul de evaluare au fost implicaţi 9.854 de profesori evaluatori, din care 4.956 la Limba română, 4.550 la Matematică şi 348 la Limba maternă.

La nivelul celor 4.545 de unităţi de învăţământ în care s-a desfăşurat simularea, peste 12.000 de profesori asistenţi au asigurat scanarea şi încărcarea lucrărilor pe platforma informatică, aceasta funcţionând în parametri optimi pe întreaga durată a simulării, precizează sursa citată.

Peste 145.000 de lucrări evaluate la simularea Evaluării Naționale 2026

Potrivit Ministerului Educaţiei, la Limba şi literatura română au fost evaluate 145.257 de lucrări, la Matematică - 144.399 de lucrări, iar la Limba şi literatura maternă - 8.766 de lucrări.

„Evaluarea lucrărilor s-a derulat în condiţii similare cu cele de examen, digitalizat. În acest context, lucrările au fost distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată ţara. Conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, la o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrările sunt recorectate de alţi doi evaluatori, nota finală fiind obţinută ca medie aritmetică a celor două note cu valori centrale, după eliminarea notelor extreme (cea mai mare şi cea mai mică)”, notează sursa citată.

Astfel, au fost reevaluate 9.78% lucrări la limba şi literatura română, 0,1% la Matematică şi 5.72% la Limba şi Literatura Maternă.

Rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 se comunică individual, nu prin afișare, anunță Ministerul Educației

Conform Ministerului Educației, rezultatele probelor scrise ale simulării se comunică individual, nu prin afişare. Rezultatele au fost date către Inspectoratele Şcolare Judeţene/al Municipiului Bucureşti. Acestea sunt în curs de a fi transmise de la nivelul inspectoratelor şcolare către fiecare unitate de învăţământ, fie sub forma cataloagelor cu notele finale, fie şi sub forma borderourilor asociate fiecărei evaluări.

„Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare”, notează reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Profesorii pot consulta lucrările elevilor de la simularea Evaluării Naționale 2026 și borderourile de evaluare

Ministerul Educației precizează că lucrările scrise ale elevilor ce au susţinut simularea evaluării naţionale 2026 se află în unităţile de învăţământ în care elevii au susţinut probele scrise. Profesorii care predau disciplinele la care s-au susţinut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, dar şi la borderourile de evaluare corespunzătoare, cu scopul de a le discuta cu aceştia.

„În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educaţiei şi Cercetării dispune de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reuşită la fiecare dintre itemii administraţi. În acest sens, în perioada următoare va fi făcută publică o analiză cantitativă din care rezultă gradul de reuşită pe fiecare item, la nivel naţional, pentru Limba şi literatura română şi Matematică. Astfel de analize vor fi realizate atât la nivel de unitate de învăţământ, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare, pentru stabilirea măsurilor adecvate optimizării rezultatelor elevilor, în perspectiva examenului naţional”, notează Ministerul Educației.