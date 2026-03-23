Simulare BAC 2026 - Limba și literatura română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă

Astăzi, luni, 23 martie, începe simularea examenului de Bacalaureat 2026. Elevii de clasa a XII-a vor susține probele scrise la Limba şi literatura română.

Simulările vor fi organizate în peste 95% dintre unităţile de învăţământ din ţară. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis vineri ultimele date privind participarea liceelor la simularea Bacalaureatului.

Astfel, simularea este organizată în 1.364 (95,59%) unităţi de învăţământ, numărul (estimativ) de elevi înscrişi în platformă până la momentul raportării fiind de peste 143.000.

Câte licee nu participă la simularea examenului de Bacalaureat 2026

Potrivit MEC, 63 de licee, adică 4,41% din numărul total de unităţi de învăţământ, au anunţat că nu participă la simulare, care se desfăşoară în perioada 23 - 26 martie, transmite Agerpres.

Astfel, simularea Bacalaureatului are loc pe fondul protestului sindicatelor din Educaţie, nemulţumite de măsurile de austeritate luate de Guvern. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul nici când încep simulările pentru examenul de Bacalaureat.

Cât timp durează simularea BAC 2026 la Limba şi literatura română

Probele pentru simularea la Limba şi literatura română de luni încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Reguli pentru elevi la simulare BAC 2026

Conform regulamentului, elevilor le este interzis să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau alte obiecte personale. Toate acestea sunt depozitate în spațiile special amenajate de comisie, înainte de începerea simulării examenului.

De asemenea, elevii nu au voie să dețină asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor, precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe sau rezumate. Interzise în sala de examen sunt și telefoanele mobile, căștile audio, dispozitivele electronice și orice mijloace de comunicare sau de calcul care permit accesul la internet sau la rețelele sociale.

Regulamentul interzice, totodată, comunicarea între candidați sau cu persoane din exterior, schimbul de materiale, copiatul sau orice tentativă de fraudă. Încălcarea acestor reguli se sancționează prin eliminarea din examen, iar elevii în cauză își pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale simulării, fără recunoașterea rezultatelor obținute anterior.

Cum se corectează lucrările la simulare BAC 2026

Procesul de corectare al lucrărilor scrise de elevi este digitalizat și urmărește o procedură strictă. Acestea sunt distribuite aleatoriu către profesori evaluatori, cu prioritate pentru cei formați în cadrul Programului de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele naționale (CPEECN).

În cazul unei diferențe mai mari de un punct între notele acordate de doi evaluatori, lucrarea este redistribuită în mod automat altor doi profesori. Nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două valori extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire.



Calendarul simulărilor la Bac 2026

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.

În conformitate cu Anexa 2 la O.M.E. nr. 6.059 din 29 august 2025, Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2025 - 2026, este următorul:

23 martie 2026 - Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română

24 martie 2026 - Proa E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 - Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului sau specializării

26 martie 2026 - Proba E) b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă

3 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor