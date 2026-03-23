Simulare BAC 2026 - subiecte la Limba Română. Lucian Blaga și Ion Barbu la Subiectul III
Data actualizării: 14:55 23 Mar 2026 | Data publicării: 14:53 23 Mar 2026

Simulare BAC 2026 - subiecte la Limba Română. Lucian Blaga și Ion Barbu la Subiectul III
Autor: Doinița Manic

imagine cu o eleva, scoala Simularea la BAC 2026 a pus accent pe cerințe care nu pot fi tratate superficial. Sursa foto: Freepik.com

Astăzi, 23 martie, a avut loc simularea probei scrise la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Elevii de clasa a XII-a au susținut luni simularea probei scrise la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. La profilurile real, tehnologic și vocațional, cu excepția pedagogicului, subiectele au vizat atât competențe de înțelegere a textului, cât și de argumentare și analiză literară, potrivit Edupedu. Prima probă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat s-a încheiat la ora 12:00. 

Subiecte la Limba rromână la simularea examenului de BAC 2026

Elevii au avut la Subiectul I de analizat un fragment memorialistic semnat de Mircea Micu, care surprinde o întâmplare cu scriitorul Marin Preda, în centrul căreia se află o farsă legată de dispariția manuscrisului unui roman. Pe baza textului, elevii au rezolvat cerințe de vocabular și de înțelegere, iar la punctul B au avut de redactat un text argumentativ despre consecințele unei farse.

La Subiectul al II-lea candidații au trebuit să prezinte modalitățile de caracterizare a unui personaj, pornind de la un fragment din „Moș Teacă” de Anton Bacalbașa, în care este descris copilul năzdrăvan Tecuță.

Subiectele I și II au fost comune pentru ambele profiluri.

La Subiectul III, elevii de la profilul real au avut o poezie de Lucian Blaga. Cei de la uman au avut o poezie de Ion Barbu. Pornind de la acestea, au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic, valorificând cunoștințele despre curent literar, imagini poetice și elemente de limbaj.

Barem de corectare Simulare BAC 2026

Ministerul Educației va publica baremele oficiale la ora 15:00. 

Când se afișează rezultatele simulării

23 martie 2026 - Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română
24 martie 2026 - Proa E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
25 martie 2026 - Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului sau specializării
26 martie 2026 - Proba E) b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă
3 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor

