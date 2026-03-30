Elevi români, aflați în excursie în Praga, accidentați de tramvai când făceau poze. Un elev este în comă

Un elev din Petroșani este în comă după un accident de tramvai în Praga. Un adolescent de 15 ani de la Colegiul ”Mihai Eminescu” a ajuns la un spital din Cehia, după un accident grav produs în timpul unei excursii școlare. Grupul de elevi a fost lovit de un tramvai în timp ce făcea fotografii.

Băiatul are femurul fracturat și se află în comă indusă pentru tratament, însă medicii estimează o evoluție stabilă. Un al doilea elev implicat în incident a fost deja externat. Inspectoratul Școlar Județean a început o anchetă pentru a verifica modul în care profesorii au organizat deplasarea, deși primele indicii arată că aceștia au respectat procedurile legale.

Conform unei surse locale, părinții unuia dintre elevii accidentați sunt deja în Praga. Restul grupului își continuă excursia spre Viena.