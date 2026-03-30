Elevi români, aflați în excursie în Praga, accidentați de tramvai când făceau poze. Un elev este în comă
Data actualizării: 20:31 30 Mar 2026 | Data publicării: 20:27 30 Mar 2026

Elevi români, aflați în excursie în Praga, accidentați de tramvai când făceau poze. Un elev este în comă

imagine cu doctori, spital Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative

Un elev român este în comă după ce un tramvai a intrat în grupul aflat în excursie în Praga.

Un elev din Petroșani este în comă după un accident de tramvai în Praga. Un adolescent de 15 ani de la Colegiul ”Mihai Eminescu” a ajuns la un spital din Cehia, după un accident grav produs în timpul unei excursii școlare. Grupul de elevi a fost lovit de un tramvai în timp ce făcea fotografii.

Băiatul are femurul fracturat și se află în comă indusă pentru tratament, însă medicii estimează o evoluție stabilă. Un al doilea elev implicat în incident a fost deja externat. Inspectoratul Școlar Județean a început o anchetă pentru a verifica modul în care profesorii au organizat deplasarea, deși primele indicii arată că aceștia au respectat procedurile legale. 

Conform unei surse locale, părinții unuia dintre elevii accidentați sunt deja în Praga. Restul grupului își continuă excursia spre Viena. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Slovacia - România, meci pentru „domnul Lucescu”. Căpitanul Nicolae Stanciu, declarațiile zilei
Publicat acum 39 minute
ANAF a lansat eLicitațiiANAF. Ce și cum poți cumpăra acum de pe site-ul ANAF prin licitație. Găsești chiar și apartamente
Publicat acum 40 minute
Reorganizarea spitalelor în Prahova: Ministrul Rogobete anunță schimbări pentru pacienții cu arsuri grave
Publicat acum 55 minute
Reducere a TVA sau a accizei la carburanți? Nicușor Dan: Nu cred că îi interesează pe oameni
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Cum arată ceasul Richard Mille, scos de ANAF la licitație. E mai scump decât un Rolex
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs
Publicat acum 6 ore si 35 minute
Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Iranul atacă infrastructura energetică din Golf. SUA continuă operațiunea militară
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Rebeca și Melisa, minorele dispărute în Mureș, au fost găsite: Cum le-a găsit pădurarul Aurel - UPDATE
Publicat acum 8 ore si 44 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
