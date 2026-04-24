Număr mare de sesizări scrise cu ajutorul Inteligenței Artificiale, primite de Inspectoratul Școlar Timiș

Numărul petițiilor înregistrate la Inspectoratul Școlar Timiș a crescut considerabil în ultima perioadă, reprezentanții semnalând o tendință în rândul sesizărilor primite: ele urmează un tipar asemănător și doar subiectul diferă. Potrivit acestora, sesizările par a fi scrise cu ajutorul AI.

Număr mare de sesizări formulate cu ajutorul AI la Inspectoratul Școlar Timiș

Aura Danielescu, inspectorul școlar general, a declarat că multe dintre aceste sesizări au un format similar și sunt, cel mai probabil, redactate cu ajutorul Inteligenței artificiale. Dar nu acest obicei ar reprezenta o problemă pentru instituție, ci numărul foarte mare al sesizărilor primite, care pune presiune pe activitatea inspectoratului.

„Ne confruntăm în ultimul timp cu o creștere foarte mare a numărului de petiții care se registrează la nivelul inspectoratului școlar, a nemulțumirilor care vin din partea părinților, din partea cadrelor didactice și care au aceeași tipar.

Practic, noi răspundem și intrăm în această formă de discuție pe care o purtăm cu Chat GPT. Au aproximativ aceeași formă”, a spus Aura Danielescu, inspectorul școlar general Timiș, potrivit Radio Timișoara.

Potrivit acesteia, dacă în trecut persoanele aveau dificultăți în formularea unor sesizări, acum redactarea lor a devenit mult mai facilă, însă volumul de muncă pentru angajații inspectoratului a crescut semnificativ.

