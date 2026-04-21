DCNews Stiri A apărut prima carte despre alegerile din 2024. Volumul numără 730 de pagini
Data publicării: 16:02 21 Apr 2026

EXCLUSIV A apărut prima carte despre alegerile din 2024. Volumul numără 730 de pagini
Autor: Iulia Horovei

Prezenți în emisiunea De Ce Citim, politologii Andrei Țăranu și Eugen Gabor au vorbit în premieră despre cartea „Mega-anul electoral 2024. Democrația electoralistă în România”, pe care au publicat-o recent, la editura RAO.

„Anul 2024 a fost un an foarte complicat. Putem vorbi despre trei ani care s-au înghesuit într-un singur an. De prin august-septembrie 2023 deja partidele din România și, în special, cele de la guvernare, deja se pregăteau pentru anul 2024. 2024 îl cunoașteți, s-a terminat extrem de ciudat, într-o coadă de pește, cu niște alegeri anulate și, în sfârșit, abia în primăvara anului 2025 s-a terminat mega-anul electoral, ceea ce evident că pentru noi, oameni de științe politice, nu putea să treacă fără să fie consemnat într-un fel sau în altul. În al doilea rând, subiectul a fost tratat foarte ciudat, din punctul meu de vedere, de diverși colegi de-ai mei. În genere au fost foarte „biased” – părtinitori. Ceea ce am încercat noi să facem a fost să fim sine ira et studio (fără ură și părtinire). Cartea are două părți: partea de analiză, poate unii vor fi interesați de ea, poate nu și urmează niște interviuri, cu actori importanți din partidele politice, din societatea civilă, din spațiul științifico-academic și inclusiv din firmele de consultanță. Noi am vrut să acoperim tot spațiul politico-electoral astfel încât tocmai asta să fie diferența.” a declarat politologul Andrei Țăranu, exclusiv pentru DC News.

Eugen Gabor: „Am căutat să descoperim ce ne-a adus în situația asta complicată.”

„Cititorul trebuie să decidă dacă este de acord sau nu cu analiza noastră și cu maniera în care interpretăm diverse evenimente. Avem o bază teoretică minimală de la care plecăm. Explicăm conceptul de partid-cartel, vorbim despre importanța încrederii în societate, încrederii dintre cetățeni, încrederea cetățeniilor în instituții. Plecăm de la acest punct, apoi avem un bagaj informațional imens. Am încercat să fim cât mai riguroși în selectarea informațiilor. Sunt informații din surse deschise la care se adaugă și ceea ce ne-au împărtășit intervievații. Am vrut să extragem acele elemente care devoalează anumite modele care ne-au adus în situația aceasta complicată.” a completat tânărul politolog Eugen Gabor.


