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DCNews Stiri Adio cercetare uitată în sertare! USAMV intră direct în procesul decizional prin Pactul Național pentru Mediu

Adio cercetare uitată în sertare! USAMV intră direct în procesul decizional prin Pactul Național pentru Mediu

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 04 Iun 2026
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În fața provocărilor climatice actuale și a presiunilor crescute asupra resurselor naturale, dialogul dintre mediul academic și administrația publică devine esențial, poate mai mult decât oricând.

În acest context, evenimentul organizat de Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (USAMV București) împreună cu Garda Națională de Mediu anunță semnarea Pactului Național pentru Mediu. 

Acest  document strategic marchează un angajament ferm de colaborare între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, instituțiile aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea sa și 5 universități din capitală care pregătesc specialiști de mediu. Acest parteneriat inițiat împreună cu cele 5 universități rămâne deschis și va putea fi extins prin includerea altor universități romanești care au preocupări relevante în domeniul dezvoltării durabile și rezilienței climatice.

Reducerea decalajului dintre teorie și practică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa își asumă elaborarea și implementarea unor protocoale individuale de colaborare cu fiecare universitate, în scopul dezvoltării unor parteneriate durabile care să susțină educația pentru mediu, cercetarea aplicată, inovarea și implicarea activă a comunității academice în atingerea obiectivelor naționale și europene de protecție a mediului.

Prin acest Pact, competențele academice vor putea susține și vor putea fi integrate în implementarea politicilor publice și standardelor de profil. Documentul creează un mecanism permanent prin care activitatea de cercetare din mediul academic să răspundă nevoilor reale din teren. Astfel, studenții, masteranzii și doctoranzii vor fi încurajați să își orienteze temele de licență, dizertație sau doctorat către subiecte cu relevanță directă pentru strategiile naționale de mediu.

Obiective asumate

Obiectivele asumate prin acest document strategic sunt:

 1.⁠ ⁠valorificarea cercetării științifice în procesul decizional guvernamental;

 2.⁠ ⁠integrarea competențelor academice în implementarea politicilor publice, standardelor și obiectivelor europene și globale privind protecția mediului;

 3.⁠ ⁠promovarea educației pentru mediu cu accent pe dezvoltarea durabilă, protejarea resurselor naturale și reziliența climatică;

 4.⁠ ⁠formarea generațiilor de specialiști cu competențe în consolidarea unei guvernanțe responsabile, anticipativă și participativă, în domeniul protecției mediului;

 5.⁠ ⁠crearea unui cadru stabil pentru organizarea de stagii profesionale în MMAP și în instituțiile subordonate;

 6.⁠ ⁠crearea unui mecanism permanent de corelare între nevoile de fundamentare științifică ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și activitatea de cercetare, inovare și formare academică desfășurată de universități;

 7.⁠ ⁠elaborarea și actualizarea periodică a unui portofoliu național de teme prioritare de cercetare, formulat de MMAP și instituțiile aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea acestuia, în funcție de nevoile reale de fundamentare a deciziilor publice;

 8.⁠ ⁠încurajarea orientării temelor de licență, masterat, doctorat, postdoctorat și cercetare aplicată către subiecte cu relevanță directă pentru politicile publice, reglementările, strategiile, programele și proiectele din domeniul mediului, apelor și pădurilor;

 9.⁠ ⁠reducerea decalajului dintre cercetarea academică și procesul administrativ de luare a deciziilor, prin crearea unui circuit predictibil de identificare, transmitere, utilizare și valorificare a cunoașterii științifice disponibi în mediul universitar.

10.⁠ ⁠promovarea oportunităților de carieră în rândul studenților, masteranzilor și doctoranzilor din universitățile partenere;

11.⁠ ⁠facilitarea unui dialog tehnic pentru valorificarea cunoștințelor teoretice în activitatea specifică a MMAP și instituțiile aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea acestuia;

12.⁠ ⁠colaborarea în cadrul unor sesiuni științifice, conferințe sau dezbateri privind legislația de mediu, prevenția și metodele moderne de gestionare a riscurilor de mediu.

Instituțiile semnatare ale Pactului Național pentru Mediu

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Administrația Fondului pentru Mediu, Administrația Națională de Meteorologie, Garda Forestieră Națională, Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Administrația Națională  “Apele Romane” se angajează să colaboreze direct cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București), Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UPB), Universitatea din București (UB), Academia de Științe Economice din București (ASE) și Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). 

Semnarea Pactului Național pentru Mediu, în cadrul evenimentului organizat de Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (USAMV București) împreună cu Garda Națională de Mediu, va avea loc în ziua de 5 iunie (Ziua Mondială a Mediului), între orele 10.30-12.30, la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (B-dul Mărăști nr. 59, clădirea Rectorat, etaj 1, sala Senatului Universității, Sector 1,  București).

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