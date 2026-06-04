Credite cu dobânzi mici pentru locuințe. Georgiana Teodorescu (ECR), propunere pentru Statul Român / video

Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, a venit cu o propunere prin care achiziția de locuințe de către tineri să fie mult mai prietenoasă în ceea ce privește dobânzile.
Având în vedere că situația economică din România și dobânzile mari la credite fac tot mai dificilă achiziționarea unei locuințe noi de către tineri, europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu a venit cu o propunere menită să impulsioneze cumpărarea sau construirea de case.
„Domnul Cătălin Leonte de la FNGCIMM a fost invitat special la noi și ne-a comunicat că au bani și nu au cui să dea pentru achiziția de locuințe. E o scădere dramatică, dar nu a cererii, ci a capacității publicului de a achiziționa aceste locuințe, mai ales că dobânzile sunt foarte mari“, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.
„Aici ar trebui ca Statul Român să facă un parteneriat cu băncile naționale care mai sunt, de exemplu cu CEC-ul. Statul Român ar putea să cheme CEC Bank la discuții și să spună că dorește să dea drumul la o linie de credit specială pentru tineri, pentru familii, pentru oamenii cu un venit mediu, cu o dobândă mică, de bun simț, pe o durată îndelungată. Și Prima Casă a funcționat așa, doar că Prima Casă avea un plafon destul de mic pentru valoarea locuinței. Și acum, plafonul este la fel și să fim realiști, locuințele s-au scumpit mult“, a zis Georgiana Teodorescu.
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„Unde găsesc în București o garsonieră cu 70.000 de euro? Hai să fim serioși“, a spus Bogdan Chirieac.
„Să se dea bani și pentru construit, nu doar pentru luat locuințe gata făcute. Atunci când îți construiești, chiar și în regie proprie, s-ar putea să ajungi la un cost mai mic decât dacă îți cumperi ceva ce îți vinde altcineva, că mai este și profitul respectivului vânzător“, a precizat europarlamentarul ECR.
„Pe noi ne-a terminat creșterea TVA de la 5% la 21%“, a spus Bogdan Chirieac.
„Și asta este o problemă și s-a greșit. Sunt foarte multe măsuri care se pot lua, inclusiv parteneriate public-private“, a mai precizat Georgiana Teodorescu.
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Articolul este finanțat (plătit) de Grupul ECR din Parlamentul European.
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de Anca Murgoci