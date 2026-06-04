Credite cu dobânzi mici pentru locuințe. Georgiana Teodorescu (ECR), propunere pentru Statul Român / video

Având în vedere că situația economică din România și dobânzile mari la credite fac tot mai dificilă achiziționarea unei locuințe noi de către tineri, europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu a venit cu o propunere menită să impulsioneze cumpărarea sau construirea de case.

„Domnul Cătălin Leonte de la FNGCIMM a fost invitat special la noi și ne-a comunicat că au bani și nu au cui să dea pentru achiziția de locuințe. E o scădere dramatică, dar nu a cererii, ci a capacității publicului de a achiziționa aceste locuințe, mai ales că dobânzile sunt foarte mari“, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Aici ar trebui ca Statul Român să facă un parteneriat cu băncile naționale care mai sunt, de exemplu cu CEC-ul. Statul Român ar putea să cheme CEC Bank la discuții și să spună că dorește să dea drumul la o linie de credit specială pentru tineri, pentru familii, pentru oamenii cu un venit mediu, cu o dobândă mică, de bun simț, pe o durată îndelungată. Și Prima Casă a funcționat așa, doar că Prima Casă avea un plafon destul de mic pentru valoarea locuinței. Și acum, plafonul este la fel și să fim realiști, locuințele s-au scumpit mult“, a zis Georgiana Teodorescu.

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„Unde găsesc în București o garsonieră cu 70.000 de euro? Hai să fim serioși“, a spus Bogdan Chirieac.

„Să se dea bani și pentru construit, nu doar pentru luat locuințe gata făcute. Atunci când îți construiești, chiar și în regie proprie, s-ar putea să ajungi la un cost mai mic decât dacă îți cumperi ceva ce îți vinde altcineva, că mai este și profitul respectivului vânzător“, a precizat europarlamentarul ECR.

„Pe noi ne-a terminat creșterea TVA de la 5% la 21%“, a spus Bogdan Chirieac.

„Și asta este o problemă și s-a greșit. Sunt foarte multe măsuri care se pot lua, inclusiv parteneriate public-private“, a mai precizat Georgiana Teodorescu.

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Articolul este finanțat (plătit) de Grupul ECR din Parlamentul European.