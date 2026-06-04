Fântânile arteziene din Parcul IOR au repornit: programul spectacolelor. Puțini bucureșteni știu ce rol au cu adevărat

Mii de bucureșteni vin să le vadă, dar puțini știu ce rol au cu adevărat fântânile arteziene din Parcul IOR.
Pe luciul apei din Parcul Alexandru Ioan Cuza, mai cunoscut drept Parcul IOR, jeturile de apă au repornit pentru un nou sezon. Fântânile arteziene amplasate pe lac au devenit, în ultimii doi ani, una dintre principalele atracții ale Sectorului 3 și aduc în parc zeci de mii de vizitatori.
Dincolo de elementul de spectacol, însă, instalațiile au și un rol pe care puțină lume îl observă: contribuie concret la calitatea aerului și a apei din parc.
În fiecare zi, începând cu ora 12:00, fântânile funcționează cu jocuri de apă pentru vizitatorii care vin la o plimbare în parc. Spectacolele de lumini și muzică, cele care atrag publicul cel mai numeros, au loc în weekend, de joi până duminică, în două reprize seara.
Fiecare reprezentație durează aproximativ 30 de minute, timp în care apa, lumina și muzica funcționează sincronizat într-o coregrafie programată. Accesul este liber pentru toată lumea.
Specialiștii în amenajări urbane subliniază că fântânile arteziene amplasate în parcuri nu sunt doar elemente decorative. Ele contribuie efectiv la calitatea mediului din zona în care funcționează.
Pentru bucureșteni, fântânile din Parcul IOR au devenit în scurt timp un reper. Familiile vin cu copii la plimbare, tinerii își dau întâlnire pentru spectacolele de seară, iar vârstnicii se așază pe băncile din apropiere să asculte muzica și să privească jocurile de apă.
În sezonul trecut, parcul a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, iar Primăria Sectorului 3 estimează că în 2026 fântânile vor atrage zeci de mii de oameni de-a lungul celor cinci luni de funcționare.
În paralel se lucrează la repunerea în funcțiune și a fântânilor din Parcul Teilor. Lucrările de mentenanță și sincronizare a coregrafiilor sunt în desfășurare, iar bucureștenii vor putea beneficia în curând și de spectacolele de acolo.
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de Anca Murgoci