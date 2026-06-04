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DCNews Stiri Cristian Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile

Cristian Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
Cristian Pomohaci Arestat Sursa: Agerpres
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Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, conform unor surse judiciare.

Acesta este învinuit pentru că întreţinea relaţii cu minori. 

Poliţiştii mureşeni au efectuat, miercuri, o serie de percheziţii domiciliare la cântăreţul Cristian Pomohaci, într-un dosar de agresiune sexuală, una dintre locaţiile vizate fiind situată în apropierea centrului municipiului Târgu Mureş.

Surse din cadrul anchetei au precizat că percheziţiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicaţi şi minori.

Asupra lui Cristian Pomohaci au mai planat astfel de acuzaţii, însă dosarul a fost clasat, dar acesta a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017.

La începutul luni mai 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a trimis o nouă circulară către toate unităţile de cult privind situaţia lui Cristian Pomohaci, "având în vedere numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experienţa pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci".

"Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoştinţă tuturor fiilor şi fiicelor Eparhiei noastre din judeţele Alba şi Mureş, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, judeţul Mureş, pe care acesta l-a transformat în biserică şi mănăstire, unde, atât el, cât şi alţi pseudopreoţi şi aşa-zise călugăriţe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparţine de Biserica Ortodoxă Română. Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoţească şi veşminte preoţeşti, inducând în eroare multă lume şi chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Ţara Sfântă. Ca urmare a acestei situaţii îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă şi se destramă şi multe suflete se pierd, îndemnăm pe toţi credincioşii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române şi să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci aşa-zise 'slujbe' sau 'dezlegări' şi nici să contribuie financiar la diferitele 'colecte' care se fac acolo", se arăta în acea circulară, conform Agerpres.

În documentul emis de Arhiepiscopia Alba Iuliei se menţiona că instituţia nu mai are autoritate canonică asupra lui Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, fiind făcute mai multe demersuri către autorităţile statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun. 

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