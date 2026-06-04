Sfârșitul unei misiuni istorice: sonda MAVEN a NASA devine irecuperabilă după 11 ani de observații ale lui Marte

11 ani a studiat de pe orbită planeta Marte sonda spaţială MAVEN, aparţinând NASA. Acum, și-a încheiat misiunea și este imposibil de recuperat din cauza descărcării bateriei, ca urmare a unei anomalii de funcţionare încă necunoscute, potrivit unui anunţ făcut miercuri de NASA, transmite vineri Live Science.

Ce înseamnă MAVEN

MAVEN (prescurtarea de la Mars Atmosphere and Volatile Evolution) a început să orbiteze Planeta Roşie pe data de 21 septembrie 2014, într-o misiune de a studia atmosfera sa misterioasă. Înconjurând Marte de aproximativ 6,6 ori în fiecare zi terestră, sonda a facilitat nenumărate descoperiri în ultimul deceniu - inclusiv primele observaţii directe ale unui proces de mai multe milioane de ani care a îndepărtat constant atmosfera lui Marte.

Pe data de 6 decembrie 2025 NASA a pierdut neaşteptat contactul cu sonda atunci când ceasta s-a rotit în spatele planetei Marte în timpul unei orbite regulate. La momentul reapariţiei aşteptate a sondei, Reţeaua de spaţiu adânc (Deep Space Network - DSP) a NASA nu a putut detecta un semnal de la MAVEN. DSN este o gamă internaţională de antene radio care conectează Pământul cu diverse vehicule spaţiale.

NASA a convocat un comitet de examinare a anomaliilor în februarie 2026, pentru a evalua starea sondei. Acum, echipa şi-a împărtăşit constatările: nava spaţială nu este recuperabilă, iar misiunea sa este oficial încheiată.

NASA dezvăluie cauza probabilă a pierderii sondei MAVEN: o rotație necontrolată a dus la epuizarea bateriilor

Cauza exactă a pierderii sondei MAVEN rămâne neclară. NASA îşi va continua evaluarea în următoarele luni. Cu toate acestea, consiliul a împărtăşit câteva date preliminare. Un "scurt fragment de date de telemetrie" obţinut de DSN a indicat că MAVEN se rotea cu o viteză neobişnuit de mare când a reapărut din spatele lui Marte în decembrie, indicând o schimbare a traiectoriei sale orbitale.

"Comisia de examinare a concluzionat că, din cauza acestei rotaţii, bateriile sondei spaţiale s-au descărcat, ceea ce a făcut ca sistemul de comunicaţii să piardă putere şi a făcut MAVEN să devină irecuperabilă", au notat oficialii NASA în declaraţie.

NASA a găzduit miercuri o teleconferinţă publică de presă pentru a discuta despre anomalie, precum şi despre cele mai importante aspecte ale misiunii MAVEN.

MAVEN - "cel mai bun observator al evadării atmosferice oriunde în Sistemul Solar"

În cadrul teleconferinţei, coordonatorul ştiinţific al misiunii MAVEN, Shannon Curry, a evidențiat că această sondă a fost "cel mai bun observator al evadării atmosferice oriunde în Sistemul Solar". Ea a spus că echipa MAVEN a comparat încheierea fortuită a misiunii cu "pierderea unei persoane dragi".

Chiar şi cu MAVEN offline oficial, datele colectate de sonda spaţială vor continua să alimenteze descoperiri ştiinţifice pentru anii următori. La începutul acestei luni, cercetătorii au folosit datele MAVEN pentru a identifica un fenomen necunoscut anterior în atmosfera lui Marte, sugerând că scutul său magnetic subţire apără planeta împotriva radiaţiilor solare mai mult decât se credea anterior.

Sonda MAVEN a identificat mecanismul care a transformat planeta într-un deșert

Totodată, MAVEN a dezvăluit prima dovadă directă a "pulverizării" - un proces prin care vântul solar se ciocneşte de atmosfera superioară a lui Marte şi îi deviază particulele în spaţiu, erodând treptat atmosfera Planetei Roşii. Acest lucru ar putea explica de ce Marte a devenit o planetă uscată, aparent moartă, în timp ce Pământul a înflorit.

Sonda spaţială a detectat, de asemenea, mai multe tipuri de aurore pe Marte şi a arătat că magnetosfera lui Marte se poate extinde spre exterior cu mii de kilometri atunci când vântul solar se calmează. Toate aceste descoperiri descriu o imagine mai detaliată şi complexă a modului în care atmosfera lui Marte şi scutul său magnetic interacţionează cu radiaţia solară - informaţii esenţiale înainte de a trimite astronauţi pe Planeta Roşie, notează Agerpres.