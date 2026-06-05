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DCNews Stiri FOTO: Tragedie în Sahara: 49 de morți după ce un grup a rămas fără apă în deșert. Cum au supraviețuit doar două persoane

FOTO: Tragedie în Sahara: 49 de morți după ce un grup a rămas fără apă în deșert. Cum au supraviețuit doar două persoane

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 05 Iun 2026
FOTO: Tragedie în Sahara: 49 de morți după ce un grup a rămas fără apă în deșert. Cum au supraviețuit doar două persoane Imagine cu deșert. Foto: Pixabay
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49 de cetățeni nigerieni au murit de deshidratare în Deșertul Sahara, după ce camionul în care călătoreau s-a defectat într-o zonă izolată.

O tragedie de proporții a lovit regiunea Deșertului Sahara, în zona de frontieră dintre Niger, Algeria și Mali, unde 49 de cetățeni nigerieni au murit din cauza deshidratării, după ce camionul în care se aflau a suferit o defecțiune într-o zonă izolată.

Incidentul a fost confirmat de autoritățile locale joi, 4 iunie, acestea precizând că victimele au fost descoperite la peste 80 de kilometri vest de localitatea Assamaka.

Fără acces la apă, hrană sau mijloace de comunicare

Potrivit informațiilor oficiale, grupul se întorcea din Mali, unde participase la Eid al-Adha, o sărbătoare islamică. Pe drum, vehiculul ar fi deviat de la traseul stabilit și a rămas blocat în adâncul deșertului, într-o regiune considerată extrem de ostilă, potrivit The Sun.

Fără acces la apă, hrană sau mijloace de comunicare, pasagerii au rămas izolați timp de mai multe zile, sub temperaturi extreme. Autoritățile au subliniat că „temperaturile ridicate și lipsa punctelor de aprovizionare fac orice supraviețuire extrem de dificilă”.

Corpurile victimelor au fost găsite împrăștiate în jurul vehiculului și sub acesta

Martori și supraviețuitori au povestit că atât restul de pasageri, cât și șoferul au tot încercat să repare camionul, însă nu au reușit. Pe măsură ce rezervele de apă s-au terminat, oamenii au cedat unul câte unul din cauza deshidratării severe.

Corpurile victimelor au fost găsite ulterior împrăștiate în zona din jurul vehiculului, unele chiar sub camion.

Deși autoritățile au intervenit într-un final, pentru majoritatea pasagerilor era deja prea târziu. În total, au fost recuperate 49 de trupuri neînsuflețite, care au fost înhumate în gropi comune, în condiții dificile specifice deșertului.

Cum s-au salvat cei doi supraviețuitori

Doar doi oameni au reușit să supraviețuiască. Aceștia au parcurs pe jos zeci de kilometri prin Sahara până au ajuns la o sursă de apă, apoi la Assamaka, unde au alertat autoritățile și au declanșat operațiunile de căutare și salvare.

Estimările arată că în camion ar fi fost aproximativ 100 de persoane, ceea ce dă posibilitatea ca bilanțul final să fie mai mare.

În timpul acțiunilor dă căutare, a fost descoperit și un al doilea vehicul, la aproximativ 60 de kilometri distanță, în care se aflau peste 60 de persoane. Acesta fusese blocat timp de trei zile din cauza unei defecțiuni la baterie.

Al doilea vehicul

Persoanele din al doilea vehicul proveneau dintr-un sit izolat de exploatare a aurului, aflat aproape de granița cu Mali. Și aceștia au fost salvați la limită, evitând o tragedie similară.

Sahara rămâne una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mii de oameni riscă anual traversarea în condiții extreme în încercarea de a ajunge în Africa de Nord și ulterior în Europa. Lipsa apei, temperaturile extreme și absența infrastructurii transformă orice defecțiune într-un risc fatal.

Conform organizației Alarm Phone Sahara, cel puțin 35 de migranți au murit în deșertul Nigerului doar în 2025. În anul 2013, un incident similar a dus la moartea a 92 de migranți, inclusiv 52 de copii, abandonați după ce vehiculele lor s-au defectat.

În ciuda pericolelor bine cunoscute, ruta continuă să fie folosită anual de zeci de mii de persoane, inclusiv migranți expulzați din Algeria către Niger.

POZE:

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