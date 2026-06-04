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DCNews Stiri Un șofer băut și cu permis fals din Ucraina a intrat cu mașina într-o stație de autobuz

Un șofer băut și cu permis fals din Ucraina a intrat cu mașina într-o stație de autobuz

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu un accident Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
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Un șofer aflat sub influența alcoolului, care ar fi prezentat un permis de conducere ucrainean fals, a intrat cu mașina într-o stație de autobuz din județul Dâmbovița.

Un bărbat de 46 de ani din comuna Pietrari a fost arestat preventiv după ce a condus băut pe DN 72A, a pierdut controlul volanului şi a intrat într-o staţie de autobuz, poliţiştii constatând ulterior că permisul de conducere ucrainean pe care susţinea că îl are este fals, a informat, joi, IPJ Dâmboviţa.

În incident au fost răniţi şoferul şi un pasager din maşină.

Pe numele bărbatului de 46 de ani a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi uzul de fals.

Șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi intrat într-o staţie de autobuz 

"Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, la data de 28 mai, bărbatul, în timp ce ar fi condus un autoturism, pe DN 72 A, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat într-o staţie amenajată de transport public şi în pubelele pentru colectarea gunoiului. În urma impactului, şoferul şi un pasager, de 39 de ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul din dotare în vederea depistării consumului de alcool, fiindu-i recoltate mostre biologice în acest sens. Rezultatele buletinului de analiză toxicologică au indicat o valori de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge, respectiv 1,94 mg/l alcool pur în sânge.

Permis fals emis în Ucraina

"La solicitarea poliţiştilor de a prezenta documentele, bărbatul ar fi declarat faptul că ar deţine un permis de conducere eliberat de autorităţile din Ucraina. Ulterior, în urma verificărilor efectuate prin canalele oficiale de cooperare, s-a constatat faptul că documentul menţionat nu îndeplineşte condiţiile de autenticitate, iar bărbatul nu figurează în baza de date a autorităţilor din Ucraina ca posesor de permis de conducere, existând suspiciuni rezonabile că acesta este fals. De asemenea, bărbatul nu figurează ca posesor de permis de conducere emis de autorităţile din România", a mai transmis IPJ Dâmboviţa.

Cel în cauză a fost prezentat, miercuri, magistraţilor, în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Șofer beat criță, reținut de polițiști în Hunedoara: Ce alcoolemie avea bărbatul
 

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