Fabrica Philip Morris România din Otopeni, una dintre cele mai moderne din lume. Exporturi în peste 50 de țări și tehnologie bazată pe AI

Transformarea industrială a PMI este parte a strategiei globale „Viitorul fără fum”, prin care compania urmărește înlocuirea țigărilor clasice cu alternative fără fum destinate fumătorilor adulți care altfel ar continua să fumeze.

Cu investiții totale de peste 730 milioane de dolari începând din 2017, fabrica din Otopeni a devenit una dintre cele mai moderne unități de producție pentru alternative fără fum din cadrul Philip Morris International (PMI), contribuind atât la economia locală, cât și la strategia globală a companiei de construire a unui viitor fără fum.

Prezentă în România de peste 30 de ani, PMI operează local prin Philip Morris Trading și Philip Morris România, fabrica din Otopeni. Construcția acestei unități a început în 1997 și a fost finalizată în anul 2000, în urma unei investiții inițiale de 120 milioane de dolari. În anul 2026 se împlinesc 28 de ani de la producerea primului bax de țigări în fabrica din Otopeni.

Momentul cheie al transformării a venit însă în 2017, când compania a început reconversia unității pentru producția consumabilelor destinate produselor din tutun încălzit. Tot atunci au fost produse primele consumabile fără fum exportate în Japonia, una dintre cele mai exigente piețe din lume.

România, centru strategic pentru producția PMI din Europa

În prezent, fabrica din Otopeni produce, alături de unitățile din Grecia și Italia, aproximativ 75% din consumabilele pentru produsele fără fum dezvoltate de PMI. Peste 90% din producția realizată în România este exportată în peste 50 de țări de pe cinci continente.

Exporturile de produse fără fum au crescut de 2,6 ori între 2021 și 2023, depășind pragul de 1 miliard de lei în 2023, potrivit studiului „Impactul economic al Philip Morris International în România, 2023 - Contribuția PMI la crearea de valoare și la dezvoltarea durabilă în România” realizat de Startegic Thinking Group. În 2024, exporturile realizate din România s-au apropiat de 1 miliard de euro.

Fabrica are aproximativ 1.200 de angajați, iar în 2023 reprezenta 3,6% din totalul locurilor de muncă din industria manufacturieră din județul Ilfov. În plus, cele două entități PMI din România colaborează cu peste 4.000 de furnizori, cu care au înregistrat costuri de aproximativ 4 miliarde de lei în perioada 2019-2023.

Fabrica Philip Morris România din Otopeni, una dintre cele mai moderne din lume. Exporturi în peste 50 de țări și tehnologie bazată pe inteligență artificială

Cum funcționează fabrica din Otopeni

Unitatea se întinde pe o suprafață totală de 151.864 metri pătrați, iar suprafața construită depășește 73.000 metri pătrați. Fabrica include șapte secții, dintre care cele mai importante sunt Secondary Reduced-Risk Products (RRP), Primary RRP și Digital Printing.

În secția Digital Printing sunt realizate designurile de ambalaj pentru produsele fără fum, utilizând tehnologii moderne de imprimare digitală, aplicare de lacuri și folii metalizate sau embosare.

În zona Primary RRP, frunzele de tutun sunt transformate într-o foaie continuă de tutun printr-un proces industrial complex care implică măcinare, omogenizare și uscare.

Ulterior, în Secondary RRP sunt asamblate componentele esențiale ale consumabilelor pentru produsele fără fum, de la batonul de tutun până la sistemele de filtrare și ambalare finală.

Întreaga infrastructură a fabricii este integrată într-un sistem unic de monitorizare și control SCADA, iar climatizarea zonelor de producție, care acoperă aproximativ 40.000 mp, este asistată de inteligență artificială.

Soluții dezvoltate la Otopeni, implementate ulterior în alte fabrici PMI

O parte dintre tehnologiile și procedurile dezvoltate în România au fost ulterior preluate la nivel internațional în alte fabrici Philip Morris International.

Raluca Ghineraru, Manager OPEN+ în cadrul Philip Morris România și membră a echipei de management a fabricii din 2012, a explicat că unitatea din Otopeni a avut un rol important în dezvoltarea standardelor pentru fabricile convertite la produsele fără fum.

„Soluțiile implementate aici le-aș grupa în două categorii. O parte din ele se adresează îmbunătățirii continue. Noi, fiind una dintre primele fabrici convertite la produsele fără fum, am dezvoltat pentru Philip Morris o serie de standarde și proceduri, ce ulterior au fost adoptate de către colegii care s-au transformat mai târziu.

Iar pe altă parte avem mai multe soluții dezvoltate pentru a reduce consumul pe care îl avem noi de utilități. Folosim în acest moment o soluție pe bază de inteligență artificială, ce purifică aerul, soluție care a fost adoptată și de către alte fabrici. Iar o altă soluție este pentru a reduce consumul de aer comprimat. La fel, soluția este preluată și de către alte fabrici.

Aceste soluții ce au la bază inteligența artificială le putem numi inovații. Au fost dezvoltate folosind ultima tehnologie și sunt ceva nou la nivel industrial, nu doar în Philip Morris”, a declarat Raluca Ghineraru.

Anterior, aceasta a coordonat integrarea activității de Digital Printing în cadrul fabricii, gestionând implementarea infrastructurii, formarea echipelor și definirea standardelor operaționale pentru noul pilon de business.

Investiții în sustenabilitate și reducerea amprentei de carbon

Transformarea fabricii din Otopeni a inclus și investiții importante în sustenabilitate și eficiență energetică.

În 2025, unitatea a obținut certificarea Zero Waste GOLD acordată de TÜV SÜD, care confirmă:

peste 95% performanță pozitivă în prevenirea, reciclarea și compostarea deșeurilor;

sub 5% deșeuri incinerate cu recuperare energetică;

zero deșeuri direcționate către groapa de gunoi.

Tot în 2025, fabrica și-a reînnoit certificarea Alliance for Water Stewardship pentru utilizarea responsabilă a apei.

La Otopeni funcționează două stații moderne de epurare a apelor uzate, iar întreaga apă utilizată în procesul industrial este tratată până la standardul NTPA001, adică „apă de râu”.

Pentru reducerea dependenței de combustibili fosili au fost instalate 6.188 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate totală de 3,4 MWp, care susțin inclusiv funcționarea unuia dintre cele mai mari boilere electrice industriale din România.

Fabrica utilizează exclusiv iluminat LED, pompe de căldură ecodesign apă-apă și roboți autonomi pentru întreținerea spațiilor verzi.

Cercetarea științifică, pilon central al obiectivului de a cosntrui un viitor fără fum

Din 2008, PMI a investit, la nivel global, peste 16 miliarde de dolari în dezvoltarea, cercetarea și comercializarea produselor fără fum. Aproximativ 99,7% din bugetul de cercetare și dezvoltare este direcționat către aceste produse.

Compania susține că produsele fără fum nu sunt lipsite de riscuri și conțin nicotină, însă sunt dezvoltate pentru a reprezenta o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.

Mihai Bundoi, coordonator al implementării strategiei științifice și medicale a companiei în România, afirmă că baza transformării PMI este cercetarea științifică.

„Obiectivul de a construi un viitor fără fum, și aici ne referim doar la fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze, reprezintă o schimbare totală pe care compania Philip Morris International a inițiat-o cu foarte mulți ani în urmă, în ceea ce privește felul și natura produselor pe care noi le realizăm.

Renunțarea la producția de țigarete clasice, așa cum le cunoaștem cu toții, a devenit principala noastră direcție strategică. de aceea ne-am asumat o transformare profundă, aceea de a crea produse alternative fără fum, pentru fumătorii adulți care nu se lasă de fumat. astfel încât în primul trimestru al anului 2026 produsele fără fum reprezentau aproximativ 43% din veniturile nete totale ajustate ale PMI.

La baza transformării Philip Morris International, se află cercetarea științifică. Compania dezvoltă unul dintre cele mai complexe programe de evaluare din industrie pentru produsele fără fum. De peste două decenii, PMI investește constant în studii riguroase, interdisciplinare, care analizează aceste produse de la nivelul chimiei aerosolilor până la impactul asupra sănătății publice și comportamentului consumatorilor adulți. Folosim o metodologie inspirată din cercetarea farmaceutică și aliniată unor standarde internaționale stricte, inclusiv ghidurilor autorităților de reglementare din SUA, precum FDA. Prin parcurgerea unor etape clare și bine definite, fiecare produs este evaluat în profunzime, pentru a oferi o imagine completă asupra potențialului de reducere a expunerii la substanțe nocive, comparativ cu fumul de țigară, consolidând astfel baza științifică a tranziției către alternative fără fum.

Credem cu tărie în continuare că este momentul ca adulții care fumează să facă o schimbare pentru binele lor, pentru că reprezintă o alegere mai bună”, a declarat Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs, Philip Morris România.

Cercetare științifică și Tobacco Harm Reduction

Conceptul de Tobacco Harm Reduction (THR) ocupă un loc central în strategia companiei. Aceasta este o abordare de sănătate publică ce vizează reducerea efectelor dăunătoare ale fumatului, plecând de la o realitate clară: nu toți fumătorii adulți renunță. În acest context, THR propune o soluție pragmatică – trecerea la alternative fără fum, care elimină arderea tutunului, procesul responsabil pentru generarea majorității substanțelor toxice asociate bolilor grave. THR completează strategiile tradiționale de prevenție și renunțare, oferind o opțiune suplimentară pentru fumătorii care altfel ar continua să fumeze, fără a încuraja inițierea consumului de tutun sau nicotină.

Știința și inovația sunt pilonii centrali ai transformării Philip Morris International, susținând dezvoltarea unor alternative fără fum fundamentate riguros. Din 2008, compania a investit peste 16 miliarde de dolari în cercetarea și dezvoltarea produselor fără fum la nivel global. O echipă formată din peste 1.600 de experți din domenii diverse – de la biologie și chimie, la medicină și științe comportamentale – contribuie direct la fundamentarea științifică a produselor fără fum. Specialiștii sunt implicați constant în dialoguri cu comunitatea științifică internațională, cu autoritățile de reglementare și cu publicul larg. În 2026, produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile în 108 piețe, iar la nivel global compania estimează că acestea sunt utilizate de peste 43 de milioane de consumatori adulți.