Şoferii români se simt tot mai siguri în trafic. Explicaţia specialiştilor

66% dintre șoferi declară că se simt în siguranță în trafic - cea mai ridicată valoare înregistrată istoric până în prezent. Principalele percepții de risc sunt asociate cu viteza, consumul alimentelor sau utilizarea telefonului la volan. Peste 50% dintre șoferi consideră că nicio cantitate de alcool nu este sigură pentru consumul la volan.

Studiul realizat de Poliţia Română relevă și că 51% dintre șoferi semnalizează prezența controalelor rutiere prin flash-uri, gest perceput ca ajutor, dar care comportă, în realitate, un risc pentru conduita și siguranța în trafic.

DC News l-a contactat pe Costin Tătuc, specialist în siguranţă rutieră, pentru a afla care sunt motivele pentru care percepţia siguranţei a crescut în traficul din România.

"Numărul şi consecinţele accidentelor grave din România se află acum la minimul istoric, dacă pot spune aşa. Faţă de ultimii ani, avem nişte scăderi considerabile. Anul trecut a fost cel mai mic număr de accidente grave şi cel mai mic număr de persoane decedate. Chiar dacă e tot un număr foarte mare, dar e mai mic decât în trecut. Să nu uităm că 2008 a reprezentat anul de vârf al riscului rutier în România, când am avut 3065 de morţi. Iar anul trecut am avut mai puţin de 1300. Deci reducerea e una consistentă faţă de acel moment, dar şi faţă de anii precedenţi.

Apoi, sunt o grămadă de alte lucruri care contribuie la acest sentiment. Să nu uităm că în 2024 a apărut incriminarea faptelor de conducere agresivă, posiblitatea de a le raporta prin hub-ul Ministerului de Interne. Deci se schimbă lucrurile. Avem şi sistemul e-Sigur, care nu e încă la capacitate maximă, dar care e menit să crească gradul de siguranţă. Există mai multe activităţi de conştientizare, de siguranţă rutieră, făcute atât de Poliţie, cât şi de societatea civilă. Deci lucrurile se schimbă. Nu putem spune că suntem mulţumiţi cu acest progres, e doar un pas, dar trebuie să recunoaştem că progresul există", a declarat Costin Tătuc pentru DC News.

Scade numărul şoferilor care se urcă băuţi la volan

Datele indică o orientare predominant responsabilă în rândul șoferilor în raport cu alcoolul și condusul: atunci când aleg să nu consume înainte de a urca la volan, 9 din 10 optează pentru băuturi non-alcoolice, iar în situațiile în care au consumat alcool, 60% aleg alternative de transport precum taxiul sau serviciile de ridesharing.

Cu toate acestea, studiul relevă că anumite percepții de risc persistă. Deși peste jumătate dintre șoferii români consideră că nicio cantitate de alcool nu este sigură înainte de condus, 23% consideră sigur consumul unei beri, 19% pe cel al unui pahar de vin, respectiv 8% pe cel al unei cantități de până la 40 ml de băuturi spirtoase.

"Toleranţa zero este nu numai justificată legal, ci în momentul de faţă este percepută tot mai bine acum. Oamenii încep să realizeze că inclusiv o cantitate mică de alcool poate fi dăunătoare pentru siguranţa rutieră. Dar sunt şi mulţi care nu recunosc atunci când sunt întrebaţi dacă au consumat ceva şi s-au urcat la volan. Pentru că e vorba de cum eşti perceput în funcţie de ce declari. E o diferenţă între ce îţi doreşti şi ce obţii. Se spune că viaţa e făcută din tonuri de gri, dar nouă ne place să gândim în alb şi negru. Eu spun că în momentul de faţă avem acest trend pozitiv de conştientizare, şi asta ne ajută", a mai declarat Costin Tătuc.

Flash-urile pot face mai mult rău decât bine

Fenomenul „flash-urilor” rămâne una dintre cele mai frecvente forme de avertizare între șoferi, fiind perceput adesea ca un gest de solidaritate sau de „bun samaritean” în trafic. Astfel, 51% dintre șoferi spun că semnalizează prezența controalelor rutiere prin flash-uri, iar 22% folosesc aplicații de navigație, precum Waze, pentru a evita zonele de control. Totodată, 69% spun că au fost ținta flash-urilor sau claxoanelor, în timp ce 37% recunosc că folosesc astfel de comportamente.

Cu toate acestea, doar 32% consideră aceste practici periculoase.

"Cine crede că prin treaba asta îi ajută pe ceilalţi greşeşte. Pentru că, da, îl ajuţi pe fratele automobilist cu care împarţi şoseaua să afle unde e un control rutier. Dar nu vei face decât să îi favorizezi comportamentul incorect. El va reduce viteza acolo, apoi îşi va face de cap, ceea ce nu e util pentru siguranţa rutieră. În dorinţa de a face un bine, s-ar putea să faci mai mult rău. Nu ai de unde şti că în câţiva kilometri comportamentul nu duce la o situaţie care favorizează un accident", a concluzionat Costin Tătuc.