”Founders Museum” – o lecție de libertate și curaj pentru elevii Academiei Da Vinci, la Biblioteca Națională

„Le-am spus copiilor un lucru simplu și greu de uitat: cei 56 de semnatari știau exact ce riscă. Ori cele 13 colonii americane deveneau independente… ori ei urmau să fie spânzurați. Nu exista cale de mijloc. Libertatea nu se negociază. Se asumă. Cu tot ce înseamnă ea, a declarat Lavinia Șandru, jurnalist și președinta Academiei Da Vinci.

Expoziția, parte a programului internațional „Freedom 250”, propune o incursiune modernă și interactivă în istoria nașterii Statelor Unite ale Americii. Prin portrete, documente, momente-cheie și materiale multimedia, elevii au descoperit nu doar evenimentele istorice, ci și ideile care au stat la baza lor: libertatea, demnitatea, responsabilitatea și curajul de a schimba cursul istoriei.

Vizita a avut loc la invitația directorului instituției, Bogdan Gheorghiu, care a subliniat rolul educațional al unor astfel de inițiative. „Această expoziție este mai mult decât o prezentare istorică. Este un dialog despre valori, despre curaj și despre responsabilitatea fiecărei generații. Biblioteca Națională trebuie să fie un spațiu viu, în care tinerii să se întâlnească direct cu marile idei ale lumii”, a spus Bogdan Gheorghiu.

Pentru elevii Academiei Da Vinci, întâlnirea cu această expoziție a fost o experiență care a depășit cadrul unei simple vizite. A fost o lecție despre alegeri radicale, despre momentele în care istoria nu permite compromisuri și despre puterea unor oameni de a schimba destinul unei națiuni.

Directorul educațional al Academiei Da Vinci, Bogdan Ionescu, a explicat impactul asupra copiilor: „Educația reală nu înseamnă doar acumulare de informații, ci înțelegere profundă. Astăzi, copiii au văzut ce înseamnă să îți asumi un ideal până la capăt.”

La rândul său, Adrian Gazdaru, actor, manager cultural și lector al Academiei, a punctat: „Educația prin experiență este cea care rămâne. Astăzi, copiii nu doar au aflat despre istorie, ci au trăit-o, au simțit-o și, poate, au început să o înțeleagă cu adevărat.”

Vizita la „Founders Museum” devine astfel mai mult decât un moment educațional — devine o întâlnire directă cu ideea de libertate, cu responsabilitatea alegerilor și cu curajul de a merge până la capăt atunci când nu există cale de mijloc. Este exact genul de experiență pe care Academia Da Vinci o propune: educație vie, conectată la marile valori care modelează lumea.