€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Limbă şi comunicare - Limba română
Data publicării: 19 Mai 2026

Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Limbă şi comunicare - Limba română
Autor: Irina Constantin

Evaluare Națională/ Foto: Pixabay, de Dids Evaluare Națională 2026/ Foto: Pixabay, de Dids
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Elevii de clasa a IV-a susţin, marţi, 19 mai, proba de Limbă şi comunicare - Limba română din cadrul Evaluării Naţionale.

Evaluare Națională, clasa a IV-a, calendar mai 2026

Proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii va fi miercuri, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba de Limbă şi comunicare - Limba maternă.

Evaluare Națională, clasa a VI-a

Săptămâna viitoare va fi organizată Evaluarea Naţională la clasa a VI-a. Pe 26 mai va fi proba de Limbă şi comunicare - Limba română, iar cea la Matematică pe 27 mai. Elevii claselor a VI-a din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 28 mai proba de Limbă şi comunicare - Limbă maternă.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională a elevilor.

Evaluare Națională: Rezultatele nu se afișează public

De asemenea, rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluările Naţionale la clasele a IV-a şi a VI-a. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Evaluare Națională 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alertă în Tulcea după un atac rusesc în Ismail: Două avioane F-16, ridicate de MApN
Publicat acum 5 minute
Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație
Publicat acum 8 minute
SUA au suspendat un atac asupra Iranului programat pentru astăzi. Trump: „Negocierile sunt serioase”
Publicat acum 16 minute
Peter Magyar, în Polonia și  Austria pentru restabilirea legăturilor
Publicat acum 25 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua, decizie a Federației Române de Fotbal
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Limbă şi comunicare - Limba română
Publicat acum 35 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
Publicat acum 25 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close