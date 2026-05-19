Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Limbă şi comunicare - Limba română

Evaluare Națională, clasa a IV-a, calendar mai 2026

Proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii va fi miercuri, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba de Limbă şi comunicare - Limba maternă.

Evaluare Națională, clasa a VI-a

Săptămâna viitoare va fi organizată Evaluarea Naţională la clasa a VI-a. Pe 26 mai va fi proba de Limbă şi comunicare - Limba română, iar cea la Matematică pe 27 mai. Elevii claselor a VI-a din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 28 mai proba de Limbă şi comunicare - Limbă maternă.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională a elevilor.

Evaluare Națională: Rezultatele nu se afișează public

De asemenea, rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluările Naţionale la clasele a IV-a şi a VI-a.