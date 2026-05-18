Frenezie în Cetatea Băniei: Mii de oameni ovaționează echipa Universității Craiova, care a devenit campioană după 35 de ani / video

Jucătorii Universității Craiova au fost întâmpinați, luni seară, în centrul Cetății Băniei de mii de români, după ce au reușit eventul în acest an și au câtșigat atât Cupa României, cât și Campionatul.

Echipa Universității a câștigat titlul după 35 de ani de așteptare, după ce s-a impus cu 5 - 0 în fața U Cluj, duminică seară.

Campionii României vor face turul de onoare cu autocar descoperit şi vor prezenta cupa şi campionatul în centru, în Piaţa “Mihai Viteazul”. Traseul va fi: Cantonament (19:00) – Blvd. Ilie Balaci – Blvd. Ştirbei Vodă – Str. Matei Basarab – Str. Bibescu – Str. Brestei – Calea Bucureşti – Str. A I Cuza (Universitate) – Piaţa “Mihai Viteazul”, potrivit Cuvântul Libertății.