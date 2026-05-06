Peste 1 milion de fani au semnat petiția „Mbappe, out” de la Real Madrid. Tensiuni înainte de meciul cu Barcelona din El Clasico

Kylian Mbappe (27 de ani) i-a supărat rău pe fanii lui Real Madrid, fiind acuzat că are un comportament inadecvat.

Peste 1,2 milioane de fani ai Realului au semnat petiția „Mbappe, out”

Real Madrid au lansat o petiție online în care i se cere atacantului francez Kylian Mbappe să plece de pe Santiago Bernabeu. ESPN anunță că peste 1,2 milioane de oameni au semnat petiția respectivă.

Kylian Mbappe a fost în acest sezon fotbalistul care a ieșit cel mai mult în evidență la Real Madrid, într-un an slab pentru „galactici”. Este al doilea consecutiv în care Real nu va câștiga vreun trofeu. În La Liga Barcelona are 11 puncte avans cu patru etape înainte de finalul campionatului.

Ce i-a supărat pe fanii Realului

Atitudinea lui Mbappe din ultimele săptămâni i-a supărat pe fanii lui Real. Jurnaliștii din Spania au vorbit despre mai multe probleme comportamentale ale lui Kylian. În cadrul unui antrenament, Mbappe a avut un conflict cu staff-ul lui Alvaro Arbeloa. Jurnaliștii iberici au punctat că Mbappe a avut un „comportamentul grosolan”. Mai mult, atacantul este acuzat că are o atitudine de superioritate în vestiarul Realului și are un obicei de a întârzia la antrenamente.

Mbappe, dispută și cu Vinicius Jr

Se vorbește și despre un conflict pe care îl are Mbappe cu Vinicius Jr, fapt care i-ar fi atras antipatie din partea unora dintre coechipieri.

Mai mult, Mbappe a plecat într-o vacanță scurtă în Sardinia chiar înaintea meciului cu Espanyol. Fanii sunt revoltați de atitudinea lui, chiar dacă Mbappe era accidentat și nu ar fi putut juca.

Numărul semnatarilor „Mbappe, out” în continuă creștere

Cu toate că a dat 41 de goluri în actuala stagiune, fiind cel mai bun jucător al Realului, mulți dintre fanii îl vor plecat după Campionatul Mondial de fotbal. Numărul semnatarilor petiției „Mbappe, out” este în continuă creștere.

An online petition signed by Madridistas to get Mbappe out of the club has reached over 1.2 million signatures. pic.twitter.com/hwiUIR2018 — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2026

Barcelona - Real Madrid, El Clasico. Va juca Mbappe?

Acum, a reluat antrenamentele și ar putea juca în El Clasico de duminică contra Barcelonei de pe Camp Nou. Dacă ar câștiga meciul, Barcelona ar deveni matematic campioana Spaniei.

