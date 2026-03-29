Subcategorii în Sport

DCNews Sport Cine va conduce naţionala României la meciul amical cu Slovacia, după ce Mircea Lucescu a fost internat în spital
Data actualizării: 14:40 29 Mar 2026 | Data publicării: 14:36 29 Mar 2026

Cine va conduce naţionala României la meciul amical cu Slovacia, după ce Mircea Lucescu a fost internat în spital
Autor: Doinița Manic

imagine cu echipa națională României Meciul amical România-Slovacia se va juca mâine seară, 31 martie. Sursa foto: Agerpres

S-a aflat cine va conduce naţionala României la meciul amical cu Slovacia, după ce Mircea Lucescu a fost internat în spital.

Naţionala României va fi condusă de antrenorul secund Ionel Gane la meciul amical cu Slovacia, din 31 martie, de la Bratislava, după ce selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat de urgență în spital, transmite Agerpres.

Selecţionerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigaţiilor diagnostice şi intervenţiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Echipa naţională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare şi tratament de specialitate. Atribuţiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internaţional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative, a precizat FRF într-un comunicat postat duminică pe site-ul său.

Detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Federaţia Română de Fotbal a anunţat anterior că Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău, duminică, în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament.

Potrivit surselor DC News din interiorul sistemului sanitar, selecționerul României a suferit un preinfarct. Totodată, acesta se află sub tratament oncologic. Mircea Lucescu se află însă, din fericire, în stare stabilă. Nu este exclusă posibilitatea ca acestuia să îi fie montat un stent

România va juca un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava (ora 21:45).

