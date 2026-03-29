Mircea Lucescu a suferit un preinfarct (Surse DC News). Starea de sănătate a selecționerului României

Surse ale DC News din interiorul sistemului sanitar au confirmat că selecționerul României a suferit un preinfarct. Totodată, acesta se află sub tratament oncologic.

Mircea Lucescu se află însă, din fericire, în stare stabilă.

Cel mai probabil starea de sănătate a antrenorului în vârstă de 80 de ani s-a agravat și pe fondul stresului, emoțiilor și tensiunilor din ultimele zile. Amintim că Mircea Lucescu a condus naționala României în această săptămână la Istanbul, unde tricolorii au fost învinși cu 1-0 de prima reprezentativă a Turciei, în semifinala pentru barajul de calificare la Cupa Mondială.

Nu este exclusă posibilitatea ca acestuia să îi fie montat un stent. Amintim că Mircea Lucescu a mai trecut printr-o intervenție de montare a unui stent în anul 2009, pe vremea când antrena echipa ucraineană Șahtior Donețk.

Mai trebuie precizat că în această seară naționala avea programat zborul către Slovacia de la ora 18:00, unde va disputa o partidă de pregătire marți, cu reprezentativa slovacă.

Lucescu, transportat de urgență la spital după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Martorii au sunat la 112

Federația Română de Fotbal a confirmat într-un comunicat incidentul din cantonament.

"Federaţia Română de Fotbal doreşte să informeze publicul şi reprezentanţii mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naţionale a României. În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate", a transmis Federația Română de Fotbal într-un comunicat.