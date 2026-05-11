Sorana Cîrstea - Linda Noskova, scor final în optimile WTA de la Roma

Sorana Cîrstea a învins-o, luni, în optimi, pe Linda Nosokova, scor 6 2, 6 -4, după o oră și 22 minute.

În sferturi, Sorana va înfrunta câștigătoarea meciului Anna Kalinskaya (#24 WTA) - Jelena Ostapenko (#36 WTA).

Calificarea în sferturi în turneul de la Roma îi aduce sportivei românce un premiu în valare de 169.375 de euro și 200 puncte în ierarhia WTA de simplu. Aceasta a promis, la finalul partidei cu Sabalenka, că nu se va mai retrage la finele acestui an, dacă va bifa trofeul de la Foro Italico.

Sorana Cîrstea se află în cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor, eveniment la care participă cele mai bune 8 jucătoare ale sezonului.

Sorana a urcat pe locul 13, după ce a trecut de Linda Nosokova.

Distanța față de locul 8 este de aproximativ 800 de puncte, dar Sorana a arătat că este într-o formă grozavă.