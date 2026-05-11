€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea - Linda Noskova, scor final în optimile WTA de la Roma
Data publicării: 11 Mai 2026

Sorana Cîrstea - Linda Noskova, scor final în optimile WTA de la Roma
Autor: Crişan Andreescu

Cîrstea Foto: Captură video

Sorana Cîrstea scrie istorie în turneul WTA de la Roma.

Sorana Cîrstea a învins-o, luni, în optimi, pe  Linda Nosokova, scor 6 2, 6 -4, după o oră și 22 minute.

În sferturi, Sorana va înfrunta câștigătoarea meciului Anna Kalinskaya (#24 WTA) - Jelena Ostapenko (#36 WTA).

Calificarea în sferturi în turneul de la Roma îi aduce sportivei românce un premiu în valare de 169.375 de euro și 200 puncte în ierarhia WTA de simplu. Aceasta  a promis, la finalul partidei cu Sabalenka, că nu se va mai retrage la finele acestui an, dacă va bifa trofeul de la Foro Italico.

Sorana Cîrstea se află în cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor, eveniment la care participă cele mai bune 8 jucătoare ale sezonului.

Sorana a urcat pe locul 13, după ce a trecut de  Linda Nosokova.

Distanța față de locul 8 este de aproximativ 800 de puncte, dar Sorana a arătat că este într-o formă grozavă.

Vezi și:  Sorana Cîrstea - Arina Sabalenka, scor final  în turul al treilea la Roma. Surpriza turneului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Vaporașul „Alexandru Ioan Cuza" revine pe lacul IOR cu plimbări gratuite până în august
Publicat acum 30 minute
Asociația Leviatan, lansată pentru a susține inițiative cu impact real în comunitate
Publicat acum 57 minute
Surse Cotroceni - Consultări formale cu partidele, joi sau vineri. Preşedintele Nicuşor Dan va da o foaie de parcurs următorului Guvern
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Un rack de 19 inch – soluția ideală pentru organizarea eficientă a echipamentelor IT
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Top 15 piese vestimentare care ar trebui să facă parte din garderoba unui bărbat stilat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 38 minute
De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, depusă în Parlament
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close