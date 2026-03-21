Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la Miami Open (WTA)

Cîrstea (35 ani, 35 WTA) s-a impus după aproape două ore de joc (1 h 56 min), cu 6-2, 3-6, 6-4.

Românca a totalizat 5 ași și 4 duble greșeli, creându-și 16 șanse de break, din care a fructificat 5. Noskova (21 ani, 13 WTA) a încheiat cu 6 ași, 5 duble greșeli și 11 oportunități de break, din care a transformat 4.

Cele două jucătoare sunt acum la egalitate în meciurile directe, 2-2, Noskova câștigând precedentul duel, acum 12 zile, la Indian Wells, cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe învingătoarea dintre americanca Elvina Kalieva și belgianca Elise Mertens.

în turul al doilea, Gabriela Ruse o va întâlni pe americanca Madison Keys, iar Jaqueline Cristian, pe americanca Peyton Stearns, potrivit Agerpres.



