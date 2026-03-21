€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la Miami Open (WTA)
Data actualizării: 03:43 21 Mar 2026 | Data publicării: 03:41 21 Mar 2026

Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la Miami Open (WTA)
Autor: Crişan Andreescu

Sorana 1

Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14.

Cîrstea (35 ani, 35 WTA) s-a impus după aproape două ore de joc (1 h 56 min), cu 6-2, 3-6, 6-4.

Românca a totalizat 5 ași și 4 duble greșeli, creându-și 16 șanse de break, din care a fructificat 5. Noskova (21 ani, 13 WTA) a încheiat cu 6 ași, 5 duble greșeli și 11 oportunități de break, din care a transformat 4.

Cele două jucătoare sunt acum la egalitate în meciurile directe, 2-2, Noskova câștigând precedentul duel, acum 12 zile, la Indian Wells, cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe învingătoarea dintre americanca Elvina Kalieva și belgianca Elise Mertens.

în turul al doilea, Gabriela Ruse o va întâlni pe americanca Madison Keys, iar Jaqueline Cristian, pe americanca Peyton Stearns, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close