DCNews Sport Australian Open 2026. Cu cine joacă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse
Data publicării: 10:27 15 Ian 2026

Australian Open 2026. Cu cine joacă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse
Autor: Iulia Horovei

sorana cirste jaqueline cristian gabriela ruse australian open de la stânga la dreapta: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Elena Gabriela Ruse. Colaj DC News/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres

Jucătoarele române aflate pe tabloul principal al turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, și-au aflat adversarele din primul tur.

 

Trei jucătoare din România vor evolua în primul turneu major al anului, Australian Open 2026.

 

Primul tur al Australian Open 2026 are loc pe 18 ianuarie

Australian Open 2026 începe duminică, 18 ianuarie și se încheie pe 1 februarie.

Cu cine joacă Sorana Cîrstea în primul tur

Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) va primi replica jucătoarei germane Eva Lys (24 ani, 39 WTA), care a învins-o cu 6-3, 6-3 la singura lor confruntare, în 2023 în primul tur la Transylvania Open.

Ora de desfășurare a meciului nu a fost încă stabilită.

Jaqueline Cristian joacă împotriva Karolinei Muchova

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA) o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, în faţa căreia a pierdut toate cele trei meciuri. Muchova s-a impus prima oară în 2018, în primul tur la Versmold, cu 6-4, 6-1, iar apoi de două ori în China, în 2024, cu 6-1, 6-3, în turul al treilea la Beijing, şi cu 6-2, 6-1 în optimi la Ningbo.

Ora de desfășurare a meciului nu a fost încă stabilită.

Gabriela Ruse joacă împotriva Daianei Yastremska în primul tur

Gabriela Ruse (28 ani, 79 WTA) o va întâlni pe ucraineanca Daiana Yastremska (25 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 26. Românca are 3-0 în meciurile directe, după ce a câştigat în 2017, la Santa Margherita, în primul tur, cu 6-7 (6/8), 6-3, 7-5, în 2021 în semifinale la Hamburg, cu 2-6, 6-1, 6-4, şi în 2023, în ultimul tur al calificărilor la US Open, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Ora de desfășurare a meciului nu a fost încă stabilită.

Cine transmite Australian Open în Romania

În România, Eurosport 1 și Eurosport 2 transmit Australian Open 2026 la TV, în timp ce primul Șlem al anului poate fi vizionat și online, pe platforma de streaming HBO Max (contra cost).

australian open
sorana cirstea
jaqueline cristian
gabriela ruse
x close