 Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus României primul punct în întâlnirea cu Paraguayul

Țurcanu (19 ani, 677 ATP) a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a trece de paraguayan (18 ani, 1.800 ATP).

Românul a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar apoi l-a pierdut pe al doilea cu 3-6. În decisiv, cei doi au mers cap la cap până în tiebreak, unde Țurcanu a făcut diferența (7-2). De remarcat că Nunez Vera a servit pentru meci la scorul de 6-5, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis.

În al doilea meci de simplu, Gabriel Ghețu (18 ani, 714 ATP) va primi replica lui Daniel Vallejo (21 ani, 104 ATP).

Ziua de sâmbătă va începe cu meciul de dublu dintre perechile Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel și Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto (ora 21:00), ultimele două meciuri de simplu fiind programate între Vallejo și Țurcanu, respectiv între Ghețu și Alex Santino Nunez Vera, toate premiere.

Din echipa României fac parte jucătorii Ștefan Paloși (445 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Radu Țurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu).

România vine după un succes cu 3-1 în fața echipei din El Salvador, obținut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay s-a calificat la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion. În clasamentul Cupei Davis, România ocupă locul 40, în timp ce Paraguay se află pe poziția 65. Confruntarea este una în premieră, cele două naționale neîntâlnindu-se până acum într-o competiție oficială. (Agerpres).



