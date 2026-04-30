Anul 2027, instituit oficial „Anul Ilie Năstase"
Data actualizării: 21:07 30 Apr 2026 | Data publicării: 21:01 30 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

ilie nastase Tenismenul Ilie Năstase, 1971. Sursa foto: Agerpres

România va celebra anul viitor „Anul Ilie Năstase”, arată o lege promulgată joi, 30 aprilie, de președintele Nicușor Dan.

„Anul Ilie Năstase” va fi celebrat în 2027, iar Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) este desemnat ca instituţie coordonatoare a întregii activităţi derulate în această perioadă şi va elabora un calendar cu activităţi sportive şi educative care va fi transmis autorităţilor naţionale şi misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României care funcţionează pe teritoriul altor state, arată legea promulgată joi, 30 aprilie, de preşedintele Nicuşor Dan.

Cu prilejul marcării Anului „Ilie Năstase”, legendă a sportului naţional şi mondial, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive din ţară, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic.

De asemenea, cu această ocazie, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate.

În vederea marcării Anului „Ilie Năstase", Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate evenimentului.

Ilie Năstase, primul lider mondial ATP din lume și dublu câștigător de Grand Slam

Fostul mare tenisman Ilie Năstase s-a născut la 19 iulie 1946, la Bucureşti. „Nasty” - cum a fost poreclit de americani - a adus spectacolul pe terenurile de tenis din întreaga lume, îmbinând tehnica ireproşabilă şi loviturile de geniu, cu glumele, uneori şocante.

Debutul carierei sale internaţionale a avut loc la vârsta de 20 de ani, la Roland Garros, în 1966, când a jucat finala la dublu, alături de Ion Ţiriac. Primul mare succes internaţional l-a obţinut în 1972 în Statele Unite ale Americii, unde a câştigat turneul de la Forrest Hills. Tot în 1972, s-a impus împreună cu Ion Ţiriac în proba de dublu a turneului de la Roma şi la dublu mixt, la Wimbledon, alături de Rosie Casals.

Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cea mai importantă competiție pe zgură, fără să piardă niciun set. În acelaşi an, s-a impus şi în proba de dublu la Wimbledon, făcând pereche cu prietenul său, americanul Jimmy Connors. De asemenea, a câştigat turneul de la Roma, unde l-a învins în finală pe spaniolul Manuel Orantes şi a fost desemnat primul lider al clasamentului mondial ATP.

În decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat, potrivit ATP Tour, 64 de turnee ATP la simplu şi 45 la dublu. A câştigat de patru ori Turneul Masters (Turneul Campionilor), în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972; Openul Franţei în 1973; El are și două finale jucate la Wimbledon (1972, 1976). A jucat 18 ani pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. În 1970, Ilie Năstase a intrat în rândul celor 20 cei mai buni jucători de tenis din lume, notează Agerpres.

ilie nastase
anul ilie nastase
tenismen
