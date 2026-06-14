CM 2026. Qatar - rezultat istoric, Brazilia ratează victoria, iar Scoţia debutează cu succes

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Rezultatele meciurilor disputate sâmbătă seara şi duminică dimineaţa (ora României) la Cupa Mondială 2026.

Qatar - Elveţia 1-1 (0-1)

Obişnuiţi cu temperaturile infernale, jucătorii Qatarului s-au adaptat rapid la vremea din California şi au reuşit să obţină un rezultat istoric la primul lor meci disputat la Cupa Mondială 2026 (la ora meciului, la Doha - 22.00, erau 36 grade Celsius, în timp ce la Santa Clara, California - 12.00 erau 28 de grade la începutul partidei; în această perioadă a anului, în Qatar temperaturile depăşesc 40 de grade în timpul zilei).

Selecţionata Qatarului a obţinut un egal istoric cu Elveţia, 1-1 (0-1), sâmbătă, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada.

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Acest rezultat reprezintă primul punct câştigat de Qatar la Cupa Mondială, după ce a pierdut toate cele trei meciuri a ediţia din 2022, prima la care a participat, în calitate de gazdă.

Elveţia a dominat autoritar meciul şi a înscris prin Breel Embolo (17 - penalty), dar campioana Asiei a egalat in extremis, prin fundaşul Boualem Khoukhi (90+5).

Elveţia va juca pe 18 iunie cu Bosnia-Herţegovina, iar pe 24 iunie cu Canada, în timp ce Qatarul va întâlni Canada pe 19 iunie şi Bosnia-Herţegovina pe 24 iunie.

Brazilia - Maroc 1-1 (1-1)

Selecţionatele Braziliei şi Marocului au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), sâmbătă, pe New York/New Jersey Stadium, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic şi Canada. Africanii au marcat primii, prin Ismael Saibari (21), dar Selecao a egalat relativ repede prin Vinicius Jr (32). Marocanii puteau da lovitura pe final, când portarul Alisson a respins mingea la şutul lui El Aynaoui (90+9), dar apoi a reuşit să îl blocheze pe Amaimouni, care a urmărit faza.

Perpetuă favorită a Cupei Mondiale, Brazilia a avut o evoluţie dezamăgitoare în meciul său de debut, totuşi, în faţa unei echipe incomode, prima formaţie africană care a atins semifinalele competiţiei (2022).

Brazilia va juca următoarele meciuri pe 20 iunie, cu Haiti, şi pe 25 iunie, contra Scoţiei. Maroc va înfrunta Scoţia pe 20 iunie şi Haiti pe 25 iunie.

Haiti - Scoţia 0-1 (0-1)

Selecţionata Scoţiei a învins Haiti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Boston Stadium, în primul său meci din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada. Scoţienii s-au impus prin golul lui John McGinn (28) şi conduc în grupă după meciurile din prima etapă. Scoţia a jucat bine în prima repriză şi au înscris, iar haitienii au atacat mai mult după pauză, după un meci de luptă.

Scoţia a revenit cu dreptul la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani. Haiti joacă pentru a doua oară la Cupa Mondială, după 52 de ani. Scoţia va juca pe 20 iunie contra Marocului, iar pe 25 iunie împotriva Braziliei. Haiti va întâlni Brazilia pe 20 iunie şi Marocul pe 25 iunie.

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La ora redactării acestui articol se disputa şi partida Australia-Turcia, scorul fiind 1-0 la pauză.